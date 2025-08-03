Рейтинг@Mail.ru
Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/krokus-2033068970.html
Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара
Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара - РИА Новости, 03.08.2025
Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара
Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале, говорится в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:40:00+03:00
2025-08-03T10:40:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935114632_0:286:3134:2048_1920x0_80_0_0_150777cf5b22ae1e02ca64ae88907ca1.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как уточняется в документах, около 85 человек из 147 погибли из-за пожара. Согласно проведенным экспертизам, причиной смерти в ряде случаев становилась сочетанная травма в виде термоингаляционных повреждений (ожог дыхательных путей) с интоксикацией окисью углерода (угарный газ). При этом точную причину смерти некоторых жертв не удалось установить вследствие обгорания и обугливания тел в результате пожара, однако каких-либо механических и огнестрельных повреждений при экспертизе представленных фрагментов обнаружено не было. "Смерть наступила от острой дыхательной недостаточности вследствие комбинированной травмы: сдавления органов груди и живота, термоингаляционной травмы и интоксикации окисью углерода", - уточняется в материалах. Там же отмечается, что в результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания "Крокус сити холл". Из них 1690 человек впоследствии не обращались за медицинской помощью. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html
https://ria.ru/20250803/krokus-2033048827.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1935114632_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_242fdde975ed27235f7c503cd7f84f36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара

Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара в концертном зале

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как уточняется в документах, около 85 человек из 147 погибли из-за пожара. Согласно проведенным экспертизам, причиной смерти в ряде случаев становилась сочетанная травма в виде термоингаляционных повреждений (ожог дыхательных путей) с интоксикацией окисью углерода (угарный газ). При этом точную причину смерти некоторых жертв не удалось установить вследствие обгорания и обугливания тел в результате пожара, однако каких-либо механических и огнестрельных повреждений при экспертизе представленных фрагментов обнаружено не было.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Патруль ДПС сажал раненных в "Крокусе" в гражданские авто
Вчера, 06:28
"Смерть наступила от острой дыхательной недостаточности вследствие комбинированной травмы: сдавления органов груди и живота, термоингаляционной травмы и интоксикации окисью углерода", - уточняется в материалах.
Там же отмечается, что в результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания "Крокус сити холл". Из них 1690 человек впоследствии не обращались за медицинской помощью.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
Фигуранты по делу о теракте в Крокус сити холле на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Одного из фигурантов дела "Крокуса" задержали в аэропорту после теракта
Вчера, 03:20
 
ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллКрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала