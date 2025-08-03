https://ria.ru/20250803/krokus-2033068970.html

Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара

Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара - РИА Новости, 03.08.2025

Более половины жертв теракта в "Крокусе" погибли из-за пожара

Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале, говорится в материалах дела, имеющихся в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:40:00+03:00

2025-08-03T10:40:00+03:00

2025-08-03T10:40:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Больше половины жертв теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибли в результате пожара в концертном зале, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как уточняется в документах, около 85 человек из 147 погибли из-за пожара. Согласно проведенным экспертизам, причиной смерти в ряде случаев становилась сочетанная травма в виде термоингаляционных повреждений (ожог дыхательных путей) с интоксикацией окисью углерода (угарный газ). При этом точную причину смерти некоторых жертв не удалось установить вследствие обгорания и обугливания тел в результате пожара, однако каких-либо механических и огнестрельных повреждений при экспертизе представленных фрагментов обнаружено не было. "Смерть наступила от острой дыхательной недостаточности вследствие комбинированной травмы: сдавления органов груди и живота, термоингаляционной травмы и интоксикации окисью углерода", - уточняется в материалах. Там же отмечается, что в результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1971 посетителя здания "Крокус сити холл". Из них 1690 человек впоследствии не обращались за медицинской помощью. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

https://ria.ru/20250803/krokus-2033048827.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус