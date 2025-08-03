https://ria.ru/20250803/krokus-2033053845.html

Патруль ДПС сажал раненных в "Крокусе" в гражданские авто

Патруль ДПС сажал раненных в "Крокусе" в гражданские авто - РИА Новости, 03.08.2025

Патруль ДПС сажал раненных в "Крокусе" в гражданские авто

Патруль ДПС, дежуривший недалеко от здания "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, просил водителей гражданских автомобилей и такси брать раненых в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T06:28:00+03:00

2025-08-03T06:28:00+03:00

2025-08-03T07:24:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Патруль ДПС, дежуривший недалеко от здания "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, просил водителей гражданских автомобилей и такси брать раненых в ходе теракта и доставлять в больницы, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В показаниях одного из патрульных указано, что сразу после начала стрельбы в "Крокусе" они приняли решение перекрыть подъезд к концертному залу со стороны МКАД для предотвращения жертв в результате возможного ДТП – испуганные люди бежали в сторону кольцевой автодороги. После этого патрульные начал обеспечивать эвакуацию с открытой парковки концертного зала и беспрепятственный проезд специальных транспортных средств к месту происшествия, указано в материалах. "Ему навстречу бежали раненые люди, которые просили оказать помощь, кричали: "помогите". Он принял решение, не дожидаясь первых карет "скорой помощи", доставить раненых в ближайшее медицинское учреждение с помощью гражданских транспортных средств путем просьб", — говорится в изложении показаний патрульного.В первую очередь он обращался к водителям такси, которые были с пассажирами, следовавшими на концерт в "Крокус", никто в этом не отказал. Все таксисты брали пострадавших с ранениями, везли их в ближайшие медицинские учреждения, он отправил не менее 10 пострадавших в лечебные учреждения.Кроме того, он же помог семилетнему ребенку, который оказался один. "Также в служебную машину он посадил мальчика лет семи, который обратился за помощью. Он был один, сильно напуган, вероятно, выбежал из концертного зала", — заключается в материалах. Уточняется, что позже ребенку удалось созвониться с отцом.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250803/oruzhie-2033049956.html

https://ria.ru/20250803/krokus-2033048827.html

https://ria.ru/20250802/krokus-2032948464.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл