https://ria.ru/20250803/krokus-2033048827.html

Одного из фигурантов дела "Крокуса" задержали в аэропорту после теракта

Одного из фигурантов дела "Крокуса" задержали в аэропорту после теракта - РИА Новости, 03.08.2025

Одного из фигурантов дела "Крокуса" задержали в аэропорту после теракта

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Якубджони Юсуфзода планировал улететь из РФ на следующий день после трагедии, но был задержан в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:20:00+03:00

2025-08-03T03:20:00+03:00

2025-08-03T03:20:00+03:00

происшествия

ташкент

красногорск

крокус

крокус сити холл

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" Якубджони Юсуфзода планировал улететь из РФ на следующий день после трагедии, но был задержан в аэропорту, говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указывается, что через банковскую карту Юсуфзоды финансировался теракт в "Крокусе", о чём он, по его же словам, не знал, изложено в показаниях обвиняемого. "(Юсуфзода) понял, что все указания (администратора канала, в котором проповедовали радикальные течения ислама) Шеринара были не просто так, они связаны с терактом в "Крокус сити холл", деньги с банковской карты уходили на теракт "Крокус", и оказывалась помощь террористам. Он выполнил указания Шеринара, выкинув мобильный телефон с сим-картой, предварительно разбив его ногами, а с карты снял лишь 50 000 рублей, так как был установлен лимит на снятие. После чего, прибыв в аэропорт "Внуково" около 18-19 часов 23.03.2024, он подошел к стойке продажи авиабилетов и попросил забронировать ему место на самый ближайший рейс в любую страну. Сотрудник аэропорта сообщил, что ближайший рейс в 21 час 30 минут в Ташкент, он, заплатив 9000 рублей, прошел на регистрацию, где на паспортном контроле был задержан сотрудниками полиции", - указано в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250802/krokus-2032948464.html

https://ria.ru/20250802/terakt-2032939739.html

ташкент

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происшествия, ташкент, красногорск, крокус, крокус сити холл