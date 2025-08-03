https://ria.ru/20250803/kriptovalyuta-2033051574.html
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны - РИА Новости, 03.08.2025
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:17:00+03:00
2025-08-03T05:17:00+03:00
2025-08-03T05:17:00+03:00
сша
евгений пантазий
ассоциация юристов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. "Банковские карты и криптовалюту декларировать не надо. Криптовалюта не декларируется, потому что не является наличными денежными средствами и дорожными чеками. Правила декларирования действуют при въезде и выезде", - уточнил юрист. При этом он отметил, что обязательному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов США. Также Пантазий предупредил, что с марта 2022 года временно запрещено вывозить иностранную валюту свыше 10 тысяч долларов США.
https://ria.ru/20250803/yurist-2033048400.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, евгений пантазий, ассоциация юристов россии
США, Евгений Пантазий, Ассоциация юристов России
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
Юрист Пантазий: криптовалюту не надо декларировать при выезде из страны