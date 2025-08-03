Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/kriptovalyuta-2033051574.html
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны - РИА Новости, 03.08.2025
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны
Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:17:00+03:00
2025-08-03T05:17:00+03:00
сша
евгений пантазий
ассоциация юристов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. "Банковские карты и криптовалюту декларировать не надо. Криптовалюта не декларируется, потому что не является наличными денежными средствами и дорожными чеками. Правила декларирования действуют при въезде и выезде", - уточнил юрист. При этом он отметил, что обязательному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов США. Также Пантазий предупредил, что с марта 2022 года временно запрещено вывозить иностранную валюту свыше 10 тысяч долларов США.
https://ria.ru/20250803/yurist-2033048400.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, евгений пантазий, ассоциация юристов россии
США, Евгений Пантазий, Ассоциация юристов России
Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны

Юрист Пантазий: криптовалюту не надо декларировать при выезде из страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий.
"Банковские карты и криптовалюту декларировать не надо. Криптовалюта не декларируется, потому что не является наличными денежными средствами и дорожными чеками. Правила декларирования действуют при въезде и выезде", - уточнил юрист.
При этом он отметил, что обязательному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов США. Также Пантазий предупредил, что с марта 2022 года временно запрещено вывозить иностранную валюту свыше 10 тысяч долларов США.
Награды на торжественной церемонии награждения государственными наградами РФ деятелей культуры и искусства - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Юрист рассказал, что нужно декларировать при выезде из России
03:06
 
СШАЕвгений ПантазийАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала