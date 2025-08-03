https://ria.ru/20250803/kriptovalyuta-2033051574.html

Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны

Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны - РИА Новости, 03.08.2025

Юрист рассказал, нужно ли декларировать криптовалюту при выезде из страны

Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:17:00+03:00

2025-08-03T05:17:00+03:00

2025-08-03T05:17:00+03:00

сша

евгений пантазий

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Криптовалюту и банковские карты не нужно декларировать при выезде или въезде в страну, а наличные на сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, подлежат обязательному декларированию, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий. "Банковские карты и криптовалюту декларировать не надо. Криптовалюта не декларируется, потому что не является наличными денежными средствами и дорожными чеками. Правила декларирования действуют при въезде и выезде", - уточнил юрист. При этом он отметил, что обязательному декларированию подлежат наличные деньги и дорожные чеки, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов США. Также Пантазий предупредил, что с марта 2022 года временно запрещено вывозить иностранную валюту свыше 10 тысяч долларов США.

https://ria.ru/20250803/yurist-2033048400.html

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сша, евгений пантазий, ассоциация юристов россии