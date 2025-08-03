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В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа - РИА Новости, 03.08.2025
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа
В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:41:00+03:00
2025-08-03T08:41:00+03:00
2025-08-03T08:43:00+03:00
происшествия
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ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Уточняется, что от жильцов одного из многоквартирных домов Ангарска в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Камерами видеонаблюдения было зафиксировано, как неизвестный сбросил с пятого этажа кота. "В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели", - говорится в сообщении. Отмечается, что животное передано волонтерам и доставлено в ветеринарную клинику.
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происшествия, ангарск, иркутская область, россия
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа
В Ангарске неизвестный сбросил кота с пятого этажа многоквартирного дома