Рейтинг@Mail.ru
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 03.08.2025 (обновлено: 08:43 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/kot-2033058177.html
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа - РИА Новости, 03.08.2025
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа
В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:41:00+03:00
2025-08-03T08:43:00+03:00
происшествия
ангарск
иркутская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_8fd859d6bf3326e241cac949561011d9.jpg
ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД по Иркутской области. Уточняется, что от жильцов одного из многоквартирных домов Ангарска в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Камерами видеонаблюдения было зафиксировано, как неизвестный сбросил с пятого этажа кота. "В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели", - говорится в сообщении. Отмечается, что животное передано волонтерам и доставлено в ветеринарную клинику.
https://ria.ru/20250802/zoopark-2033006613.html
ангарск
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/46260/81/462608137_27:0:2476:1837_1920x0_80_0_0_9a6f306c076121d6e456948bcd94b06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ангарск, иркутская область, россия
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия
В Ангарске мужчина сбросил кота с пятого этажа

В Ангарске неизвестный сбросил кота с пятого этажа многоквартирного дома

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. В Ангарске с пятого этажа многоквартирного дома неизвестный сбросил кота, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Уточняется, что от жильцов одного из многоквартирных домов Ангарска в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Камерами видеонаблюдения было зафиксировано, как неизвестный сбросил с пятого этажа кота.
"В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животное передано волонтерам и доставлено в ветеринарную клинику.
Кота Симба - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
В Московском зоопарке рассказали о работе "трудоустроенного" кота Симбы
Вчера, 16:48
 
ПроисшествияАнгарскИркутская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала