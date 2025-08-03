https://ria.ru/20250803/korabli-2033075215.html

Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений

Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений - РИА Новости, 03.08.2025

Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений

Российские и китайские корабли вышли в море в рамках совместных учений "Морское взаимодействие — 2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:51:00+03:00

2025-08-03T11:51:00+03:00

2025-08-03T14:20:00+03:00

безопасность

владивосток

россия

японское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033079291_0:123:1200:798_1920x0_80_0_0_479da26a59410c297951718946870432.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские и китайские корабли вышли в море в рамках совместных учений "Морское взаимодействие — 2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного <...> учения "Морское взаимодействие — 2025", — говорится в заявлении.В заливе Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, куда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". Они провели тренировки по связи и осуществили совместное маневрирование. В район отработки спасательных задач направились спасательное судно "Игорь Белоусов", судно спасения подводных лодок "Сиху" и дизель-электрические подводные лодки. Совместные российско-китайские военные маневры "Морское взаимодействие — 2025" проходят в акватории Японского моря с 1 по 5 августа. Они носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Штаб руководства развернут во Владивостоке. Учения состоят из двух частей — береговой и морской. Российский отряд возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской — эсминец "Шаосин".

https://ria.ru/20250727/vmf-2031733318.html

https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html

владивосток

россия

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, владивосток, россия, японское море