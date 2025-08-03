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Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений
Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений - РИА Новости, 03.08.2025
Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений
Российские и китайские корабли вышли в море в рамках совместных учений "Морское взаимодействие — 2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:51:00+03:00
2025-08-03T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские и китайские корабли вышли в море в рамках совместных учений "Морское взаимодействие — 2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного <...> учения "Морское взаимодействие — 2025", — говорится в заявлении.В заливе Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, куда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". Они провели тренировки по связи и осуществили совместное маневрирование. В район отработки спасательных задач направились спасательное судно "Игорь Белоусов", судно спасения подводных лодок "Сиху" и дизель-электрические подводные лодки. Совместные российско-китайские военные маневры "Морское взаимодействие — 2025" проходят в акватории Японского моря с 1 по 5 августа. Они носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Штаб руководства развернут во Владивостоке. Учения состоят из двух частей — береговой и морской. Российский отряд возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской — эсминец "Шаосин".
https://ria.ru/20250727/vmf-2031733318.html
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безопасность, владивосток, россия, японское море
Безопасность, Владивосток, Россия, Японское море
Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений
Корабли ВМФ России и ВМС НОАК вышли в Японское море в рамках военных учений
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские и китайские корабли вышли в море в рамках совместных учений "Морское взаимодействие — 2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Корабли и суда Военно-морского флота России
и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая
вышли в Японское море из Владивостока
для проведения практической части совместного <...> учения "Морское взаимодействие — 2025", — говорится в заявлении.
В заливе Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, куда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". Они провели тренировки по связи и осуществили совместное маневрирование.
В район отработки спасательных задач направились спасательное судно "Игорь Белоусов", судно спасения подводных лодок "Сиху" и дизель-электрические подводные лодки.
Совместные российско-китайские военные маневры "Морское взаимодействие — 2025" проходят в акватории Японского моря с 1 по 5 августа. Они носят оборонительный характер и не направлены против других стран. Штаб руководства развернут во Владивостоке.
Учения состоят из двух частей — береговой и морской. Российский отряд возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской — эсминец "Шаосин".