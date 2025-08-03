Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине
Конгрессвумен Грин выступила против финансирования конфликта на Украине
© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила в соцсети Х против продолжения американского финансирования конфликтов на Украине и в Газе.
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"В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийств людей на чужой территории из-за иностранного конфликта, который не оказывает абсолютно никакого влияния на нашу жизнь", — написала она.
Законодатель также выступила против военной поддержки Вашингтоном израильского правительства, отметив, что продолжение участия США в конфликтах может привести к потере избирателей Республиканской партией.
"Это молодое поколение избирателей (в возрасте 40–50 лет и моложе) начинают чувствовать себя совершенно непредставленными обеими партиями из-за абсурдной политики "Америка — в последнюю очередь", голосований (в конгрессе — Прим. ред.) и финансирования из средств налогоплательщиков, что сделало жизнь недоступной, а будущее — безрадостным для подавляющего большинства среднестатистических американцев", — посетовала Грин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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