https://ria.ru/20250803/kongressvumen-2033049604.html

Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине

Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине - РИА Новости, 03.08.2025

Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила в соцсети Х против продолжения американского финансирования конфликтов на Украине и в Газе. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T04:11:00+03:00

2025-08-03T04:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила в соцсети Х против продолжения американского финансирования конфликтов на Украине и в Газе. "В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийств людей на чужой территории из-за иностранного конфликта, который не оказывает абсолютно никакого влияния на нашу жизнь", — написала она.Законодатель также выступила против военной поддержки Вашингтоном израильского правительства, отметив, что продолжение участия США в конфликтах может привести к потере избирателей Республиканской партией. "Это молодое поколение избирателей (в возрасте 40–50 лет и моложе) начинают чувствовать себя совершенно непредставленными обеими партиями из-за абсурдной политики "Америка — в последнюю очередь", голосований (в конгрессе — Прим. ред.) и финансирования из средств налогоплательщиков, что сделало жизнь недоступной, а будущее — безрадостным для подавляющего большинства среднестатистических американцев", — посетовала Грин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250723/ssha-2030743574.html

https://ria.ru/20250802/rossiya-2032861306.html

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в мире, украина, сша, россия, марджори тейлор грин, дональд трамп, сергей лавров, нато