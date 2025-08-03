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Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
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04:11 03.08.2025 (обновлено: 06:03 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/kongressvumen-2033049604.html
Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине
Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине - РИА Новости, 03.08.2025
Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине
Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила в соцсети Х против продолжения американского финансирования конфликтов на Украине и в Газе. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T04:11:00+03:00
2025-08-03T06:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила в соцсети Х против продолжения американского финансирования конфликтов на Украине и в Газе. "В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийств людей на чужой территории из-за иностранного конфликта, который не оказывает абсолютно никакого влияния на нашу жизнь", — написала она.Законодатель также выступила против военной поддержки Вашингтоном израильского правительства, отметив, что продолжение участия США в конфликтах может привести к потере избирателей Республиканской партией. "Это молодое поколение избирателей (в возрасте 40–50 лет и моложе) начинают чувствовать себя совершенно непредставленными обеими партиями из-за абсурдной политики "Америка — в последнюю очередь", голосований (в конгрессе — Прим. ред.) и финансирования из средств налогоплательщиков, что сделало жизнь недоступной, а будущее — безрадостным для подавляющего большинства среднестатистических американцев", — посетовала Грин. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250723/ssha-2030743574.html
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в мире, украина, сша, россия, марджори тейлор грин, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Россия, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Конгрессвумен призвала США не финансировать конфликт на Украине

Конгрессвумен Грин выступила против финансирования конфликта на Украине

© AP Photo / Cliff OwenМарджори Тейлор Грин
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Cliff Owen
Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин выступила в соцсети Х против продолжения американского финансирования конфликтов на Украине и в Газе.
«
"В 2024 году Америка проголосовала за прекращение финансирования и ведения войн за рубежом. Финансирование, поддержка и, в конечном итоге, борьба с Россией на Украине были бы полным предательством по отношению к большинству американцев, которые не хотят иметь ничего общего с оплатой убийств людей на чужой территории из-за иностранного конфликта, который не оказывает абсолютно никакого влияния на нашу жизнь", — написала она.
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23 июля, 02:24
Законодатель также выступила против военной поддержки Вашингтоном израильского правительства, отметив, что продолжение участия США в конфликтах может привести к потере избирателей Республиканской партией.
"Это молодое поколение избирателей (в возрасте 40–50 лет и моложе) начинают чувствовать себя совершенно непредставленными обеими партиями из-за абсурдной политики "Америка — в последнюю очередь", голосований (в конгрессе — Прим. ред.) и финансирования из средств налогоплательщиков, что сделало жизнь недоступной, а будущее — безрадостным для подавляющего большинства среднестатистических американцев", — посетовала Грин.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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