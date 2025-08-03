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Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидируют 127 человек
Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидируют 127 человек - РИА Новости, 03.08.2025
Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидируют 127 человек
Пожар в Адлерском районе Сочи, который произошел из-за попадания обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами, ликвидируют 127 человек, сообщил глава Кубани... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T04:32:00+03:00
2025-08-03T04:32:00+03:00
2025-08-03T04:40:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пожар в Адлерском районе Сочи, который произошел из-за попадания обломков БПЛА в цистерну с нефтепродуктами, ликвидируют 127 человек, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.Ранее в воскресенье глава города Сочи Андрей Прошунин заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе Сочи произошло возгорание резервуара с топливом. Также ранее аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. При этом на территории Сочи была объявлена угроза атаки БПЛА."Сегодня ночью атаке БПЛА со стороны киевского режима подвергся Сочи. В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Кондратьев отметил, что на месте работают 127 человек и 35 единиц техники.Ситуация находится на личном контроле мэра Сочи.
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происшествия, сочи, вениамин кондратьев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Сочи, Вениамин Кондратьев
Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидируют 127 человек
Кондратьев: пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи ликвидируют 127 человек