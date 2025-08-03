В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул
В Комрате, несмотря на препятствия полиции, проходит митинг в поддержку Гуцул
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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. В Комрате проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, несмотря на препятствия полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее советник главы автономии Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в город тех, кто приехал на митинг в поддержку Гуцул. Из-за этого им пришлось добираться до мероприятия пешком.
На центральной площади города собрались ее сторонники. Они скандируют: "Свободу башкану Гагаузии".
Преследование Евгении Гуцул
- Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
- Затем его неоднократно продлевали. Сейчас он действует до 12 августа.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Башкан выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.