https://ria.ru/20250803/komrat-2033124073.html

В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул

В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул - РИА Новости, 03.08.2025

В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул

В Комрате проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, несмотря на препятствия полиции, передает корреспондент РИА РИА Новости, 03.08.2025

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2025-08-03T18:33:00+03:00

2025-08-03T21:47:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

комрат

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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. В Комрате проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул, несмотря на препятствия полиции, передает корреспондент РИА Новости. На центральной площади города собрались ее сторонники. Они скандируют: "Свободу башкану Гагаузии".Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

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https://ria.ru/20250803/diaspora-2033044753.html

https://ria.ru/20250803/gagauzija-2033071353.html

https://ria.ru/20250704/delo-2027163518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг в поддержку Евгении Гуцул в Комрате Молдавская полиция не пускает в город Комрат жителей Гагаузской автономии, которые едут на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, людям приходится идти пешком, заявил советник главы Гагаузии Михаил Влах. Несмотря на это, люди собираются на митинг, передает корреспондент РИА Новости. Люди скандируют: "Свободу башкану (главе) Гагаузии". Против Гуцул заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023-м. 2025-08-03T18:33 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, комрат