https://ria.ru/20250803/kitay-2033099284.html

Премьер-министр Словакии посетит Китай

Премьер-министр Словакии посетит Китай - РИА Новости, 03.08.2025

Премьер-министр Словакии посетит Китай

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:58:00+03:00

2025-08-03T14:58:00+03:00

2025-08-03T14:58:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. "Судя по всему, я снова нанесу визит в Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако я был бы рад использовать эту возможность и для подтверждения совместных экономических проектов и планов", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на него странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Фицо с 31 октября по 5 ноября 2024 года по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна находился в Китае с официальным визитом. Его сопровождала большая делегация из министров и словацких предпринимателей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250727/rossiya-2031807017.html

https://ria.ru/20250731/slovakija-2032502058.html

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