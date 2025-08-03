https://ria.ru/20250803/kitay-2033099284.html
Премьер-министр Словакии посетит Китай
Премьер-министр Словакии посетит Китай - РИА Новости, 03.08.2025
Премьер-министр Словакии посетит Китай
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:58:00+03:00
2025-08-03T14:58:00+03:00
2025-08-03T14:58:00+03:00
в мире
китай
словакия
россия
роберт фицо
ли цян
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. "Судя по всему, я снова нанесу визит в Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако я был бы рад использовать эту возможность и для подтверждения совместных экономических проектов и планов", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на него странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Фицо с 31 октября по 5 ноября 2024 года по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна находился в Китае с официальным визитом. Его сопровождала большая делегация из министров и словацких предпринимателей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031807017.html
https://ria.ru/20250731/slovakija-2032502058.html
китай
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, словакия, россия, роберт фицо, ли цян, facebook
В мире, Китай, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Ли Цян, Facebook
Премьер-министр Словакии посетит Китай
Премьер Словакии Фицо посетит Китай по случаю 80-летия окончания Второй мировой