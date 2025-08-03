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Премьер-министр Словакии посетит Китай - РИА Новости, 03.08.2025
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14:58 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/kitay-2033099284.html
Премьер-министр Словакии посетит Китай
Премьер-министр Словакии посетит Китай - РИА Новости, 03.08.2025
Премьер-министр Словакии посетит Китай
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:58:00+03:00
2025-08-03T14:58:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. "Судя по всему, я снова нанесу визит в Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако я был бы рад использовать эту возможность и для подтверждения совместных экономических проектов и планов", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на него странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Фицо с 31 октября по 5 ноября 2024 года по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна находился в Китае с официальным визитом. Его сопровождала большая делегация из министров и словацких предпринимателей.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250727/rossiya-2031807017.html
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в мире, китай, словакия, россия, роберт фицо, ли цян, facebook
В мире, Китай, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Ли Цян, Facebook
Премьер-министр Словакии посетит Китай

Премьер Словакии Фицо посетит Китай по случаю 80-летия окончания Второй мировой

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что планирует посетить Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны.
"Судя по всему, я снова нанесу визит в Китай по случаю празднования 80-летия окончания Второй мировой войны. Однако я был бы рад использовать эту возможность и для подтверждения совместных экономических проектов и планов", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на него странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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27 июля, 22:58
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне.
Фицо с 31 октября по 5 ноября 2024 года по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна находился в Китае с официальным визитом. Его сопровождала большая делегация из министров и словацких предпринимателей.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреКитайСловакияРоссияРоберт ФицоЛи ЦянFacebook
 
 
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