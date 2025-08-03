https://ria.ru/20250803/kinolog-2033048967.html

Кинолог рассказал, как долго собака может восстанавливаться от стресса

Кинолог рассказал, как долго собака может восстанавливаться от стресса - РИА Новости, 03.08.2025

Кинолог рассказал, как долго собака может восстанавливаться от стресса

Собаки могут страдать от самого настоящего стресса, как и человек, чтобы это состояние не затягивалось после травмы и не вредило здоровью питомца, животному... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:23:00+03:00

2025-08-03T03:23:00+03:00

2025-08-03T03:23:00+03:00

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Собаки могут страдать от самого настоящего стресса, как и человек, чтобы это состояние не затягивалось после травмы и не вредило здоровью питомца, животному нужно помочь как можно скорее, но при этом не торопиться и не удивляться, если восстановление продлится несколько месяцев, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Речь идёт не просто о стрессе, когда, например, хозяин временно оставил собаку одну в квартире. К сожалению, в жизни животного может случиться что-то намного более страшное: смерть хозяина, смена семьи, побои. Питомец может также потеряться, на него может напасть другая собака или человек. Оправиться после такого сложно любому живому существу, но помочь можно всегда", - сказал Голубев. По его словам, пережитый стресс может проявляться в двух видах или их сочетаниях - возбуждении и апатии. В первом случае животное не может найти себе места, беспричинно лает, проявляет агрессию. Во втором – лежит и не реагирует на внешний мир. Тем, кому собака досталась от умершего родственника или из приюта, он посоветовал не торопить события. Такое животное может быть напуганным или даже агрессивным, поэтому лучше не вести себя эмоционально и не прикасаться к собаке, если она не готова к этому, а дать ей несколько дней, чтобы свыкнуться с новой обстановкой. Первым делом питомцу нужно создать укрытие, где он сможет спрятаться, посоветовал кинолог. Он также призвал не удивляться, если первые стрессовые дни собака будет проводить только в своем домике или на лежанке. Рядом можно положить пелёнку и миску с едой и водой. При этом не стоит докучать питомцу, можно просто побыть рядом, но не протягивать руки и избегать прямого зрительного контакта. Также собаке можно что-то почитать вслух спокойным голосом, добавил Голубев. Постепенно собака должна привыкнуть к новому хозяину и позволить себя касаться. В этот момент можно приступать к её социализации, отметил кинолог. После того, как питомец полностью освоится в квартире, можно попробовать приучать его к шлейке или ошейнику. Если процесс прошёл успешно, можно выходить во двор, но при этом следует помнить, что в зависимости от того, что привело питомца к такому состоянию, животное может крайне бояться улицы и резких звуков. "Если с травмой столкнулась ваша собственная собака, правила будут примерно те же с небольшими отличиями. Каждая ситуация индивидуальна: возможно, какой-то питомец не захочет покидать безопасное укрытие. Другому, напротив, будет спокойнее на руках у хозяина. Важно также дать время собаке. Придётся также заново приучать его к мысли, что мир вокруг не представляет опасности, особенно если он рядом с хозяином", - добавил президент РКФ. Он особенно отметил важность позитивного подкрепления. Любой, даже самый маленький храбрый шаг должен поощряться. Если собака впервые покинула убежище, её стоит похвалить и наградить лакомством. То же самое необходимо делать, если питомец изучает квартиру или вышел во двор. По словам Голубева, опыт показывает, что собака даже с самым тяжёлым посттравматическим расстройством при правильном подходе может кардинально измениться за несколько месяцев или даже раньше. Общая робость у неё может остаться, но вернутся радость и активность. Важно дать время, подчеркнул он, но, в то же время, если хозяину кажется, что он не справляется или что-то идёт не так, всегда можно обратиться к профессиональному кинологу, который оценит состояние животного. В некоторых случаях можно также прибегнуть к помощи ветеринарного специалиста, который подберёт седативные препараты, добавил кинолог. Это в особенности необходимо, если у животного нарушен сон, уточнил он.

https://ria.ru/20250727/kinolog-2031686337.html

https://ria.ru/20250720/kinolog-2030222531.html

https://ria.ru/20250713/kinolog-2028829220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)