https://ria.ru/20250803/kiev-2033044564.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2025

В Киеве прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.08.2025

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и области объявлена воздушная тревога, которая также охватила Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую, Житомирскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250803/vzryv-2033043497.html

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украина, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины