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Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира - РИА Новости, 03.08.2025
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05:22 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/khirosima-2033051689.html
Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира
Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира - РИА Новости, 03.08.2025
Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира
Большинство посетителей Мемориального музея мира в японской Хиросиме заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны американских военных в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:22:00+03:00
2025-08-03T05:22:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство посетителей Мемориального музея мира в японской Хиросиме заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны американских военных в 1945 году "не может быть оправдана", передает агентство Киодо со ссылкой на данные опроса. "Опрос, проведённый агентством Киодо 2 августа среди примерно тысячи иностранных посетителей Мемориального музея мира в Хиросиме, показал, что более 70% респондентов заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки "не может быть оправдана", - пишет агентство. Отмечается, что среди посетителей-американцев подобного мнения придерживаются 48,5% опрошенных. Кроме того, лишь 7,2% из всех респондентов заявили, что бомбардировке можно найти оправдание. Информация о статистической погрешности не приводится. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
https://ria.ru/20250702/khirosima-2026748677.html
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в мире, нагасаки (город)
В мире, Нагасаки (город)
Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира

Kyodo: атомную бомбардировку Хиросимы осудили более 70% посетителей музея мира

© AP Photo / Shuji KajiyamaМемориал мира в Хиросиме
Мемориал мира в Хиросиме - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Shuji Kajiyama
Мемориал мира в Хиросиме. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство посетителей Мемориального музея мира в японской Хиросиме заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны американских военных в 1945 году "не может быть оправдана", передает агентство Киодо со ссылкой на данные опроса.
"Опрос, проведённый агентством Киодо 2 августа среди примерно тысячи иностранных посетителей Мемориального музея мира в Хиросиме, показал, что более 70% респондентов заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки "не может быть оправдана", - пишет агентство.
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Отмечается, что среди посетителей-американцев подобного мнения придерживаются 48,5% опрошенных. Кроме того, лишь 7,2% из всех респондентов заявили, что бомбардировке можно найти оправдание.
Информация о статистической погрешности не приводится.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.
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