https://ria.ru/20250803/khirosima-2033051689.html

Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира

Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира - РИА Новости, 03.08.2025

Атомную бомбардировку Хиросимы осудили большинство посетителей музея мира

Большинство посетителей Мемориального музея мира в японской Хиросиме заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны американских военных в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:22:00+03:00

2025-08-03T05:22:00+03:00

2025-08-03T05:22:00+03:00

в мире

нагасаки (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893400301_0:0:3014:1695_1920x0_80_0_0_275f09223eea13170b7e78a98936331b.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Большинство посетителей Мемориального музея мира в японской Хиросиме заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки со стороны американских военных в 1945 году "не может быть оправдана", передает агентство Киодо со ссылкой на данные опроса. "Опрос, проведённый агентством Киодо 2 августа среди примерно тысячи иностранных посетителей Мемориального музея мира в Хиросиме, показал, что более 70% респондентов заявили, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки "не может быть оправдана", - пишет агентство. Отмечается, что среди посетителей-американцев подобного мнения придерживаются 48,5% опрошенных. Кроме того, лишь 7,2% из всех респондентов заявили, что бомбардировке можно найти оправдание. Информация о статистической погрешности не приводится. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

https://ria.ru/20250702/khirosima-2026748677.html

https://ria.ru/20250710/khirosima-2028268466.html

нагасаки (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нагасаки (город)