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В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию населения - РИА Новости, 03.08.2025
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02:17 03.08.2025 (обновлено: 07:38 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/kherson-2033046443.html
В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию населения
В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию населения - РИА Новости, 03.08.2025
В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию населения
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале призвал жителей Херсона к... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:17:00+03:00
2025-08-03T07:38:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале призвал жителей Херсона к эвакуации."Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться", — написал он.По его словам, в городе присутствуют проблемы с логистикой.Ранее украинские СМИ сообщали о перебоях с электричеством в Николаеве и Херсоне.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250802/elektroenergiya-2033039002.html
https://ria.ru/20250802/vsu-2033017481.html
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в мире, херсон, россия, херсонская область
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область
В подконтрольном Киеву Херсоне объявили эвакуацию населения

В подконтрольном Киеву Херсоне призвали жителей к эвакуации

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале призвал жителей Херсона к эвакуации.
"Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться", — написал он.
По его словам, в городе присутствуют проблемы с логистикой.
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Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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