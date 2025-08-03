https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033046753.html

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров - РИА Новости, 03.08.2025

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T02:23:00+03:00

2025-08-03T02:23:00+03:00

2025-08-03T02:23:00+03:00

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камчатка

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камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров, сообщили в ГУМЧС РФ по Камчатскому краю. "На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова. Пепловый выброс произошел на высоту до 6000 метров при высоте самого исполина 1856 метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана - в сторону Тихого океана, на пути шлейфа населенных пунктов нет, выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Кроме того, в районе вулкана нет и зарегистрированных туристических групп. Как уточняет ведомство, вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Ранее краевой главк МЧС РФ сообщал, что пепловые выбросы от шести до десяти километров возможны на проявляющих активность вулканах Камчатки - Ключевской, Шивелуч, Карымский, Безымянный, Камбальный. Гостям и жителям Камчатки было рекомендовано воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов в радиусе десяти километров от их вершины. В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.

https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032990499.html

https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html

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происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области