https://ria.ru/20250803/jemen-2033092357.html
В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек
В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек - РИА Новости, 03.08.2025
В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли, десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:51:00+03:00
2025-08-03T13:51:00+03:00
2025-08-03T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена, передает агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники. "Неназванный местный чиновник сообщил Синьхуа, что судно перевернулось примерно в 23.00 в субботу по местному времени (совпадает с мск - ред.) из-за сильных ветров. Группы на местах обнаружили более 20 тел у берегов городов Шукра и Зинджибар в воскресенье утром... Десятки мигрантов по-прежнему числятся пропавшими без вести", - пишет агентство. По данным Синьхуа, 12 выживших были доставлены в больницу. Управление безопасности провинции Абьян сообщило в заявлении, что силы безопасности проводят операцию по извлечению тел большого числа нелегальных мигрантов эфиопского происхождения, пытавшихся попасть на территорию Йемена.
https://ria.ru/20250802/migranty-2032936038.html
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в мире, йемен, африка
В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек
Синьхуа: при крушении судна с мигрантами на юге Йемена погибли более 20 человек