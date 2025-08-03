https://ria.ru/20250803/jemen-2033092357.html

В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек

В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек - РИА Новости, 03.08.2025

В Йемене при крушении судна с мигрантами погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли, десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:51:00+03:00

2025-08-03T13:51:00+03:00

2025-08-03T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 20 человек погибли, десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена, передает агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники. "Неназванный местный чиновник сообщил Синьхуа, что судно перевернулось примерно в 23.00 в субботу по местному времени (совпадает с мск - ред.) из-за сильных ветров. Группы на местах обнаружили более 20 тел у берегов городов Шукра и Зинджибар в воскресенье утром... Десятки мигрантов по-прежнему числятся пропавшими без вести", - пишет агентство. По данным Синьхуа, 12 выживших были доставлены в больницу. Управление безопасности провинции Абьян сообщило в заявлении, что силы безопасности проводят операцию по извлечению тел большого числа нелегальных мигрантов эфиопского происхождения, пытавшихся попасть на территорию Йемена.

https://ria.ru/20250802/migranty-2032936038.html

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в мире, йемен, африка