https://ria.ru/20250803/ispaniya-2033099604.html

Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей

Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей - РИА Новости, 03.08.2025

Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей

Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, вероятнее всего, станет бессрочным, и строит планы на случай... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:05:00+03:00

2025-08-03T15:05:00+03:00

2025-08-03T15:05:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, вероятнее всего, станет бессрочным, и строит планы на случай своей смерти за пределами Испании, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники. Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ. Он решил пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби, следует из его письма сыну, обнародованного в марте 2022 года. "Отец (испанского монарха - ред.) Филиппа VI считал, что временный отъезд… был важен. Однако пять лет спустя все признают, что ссылка уже навсегда, и строятся планы на случай кончины за пределами Испании, поскольку люди, как правило, умирают там, где живут", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на источники. Они также отмечают, что 1 826 дней, которые 87-летний почетный король провел за границей, стали плодотворными, поскольку он узнал, кто по-настоящему является его другом.

https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html

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