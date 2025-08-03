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Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей
Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей - РИА Новости, 03.08.2025
Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей
Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, вероятнее всего, станет бессрочным, и строит планы на случай... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:05:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, вероятнее всего, станет бессрочным, и строит планы на случай своей смерти за пределами Испании, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники. Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ. Он решил пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби, следует из его письма сыну, обнародованного в марте 2022 года. "Отец (испанского монарха - ред.) Филиппа VI считал, что временный отъезд… был важен. Однако пять лет спустя все признают, что ссылка уже навсегда, и строятся планы на случай кончины за пределами Испании, поскольку люди, как правило, умирают там, где живут", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на источники. Они также отмечают, что 1 826 дней, которые 87-летний почетный король провел за границей, стали плодотворными, поскольку он узнал, кто по-настоящему является его другом.
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в мире, испания, оаэ, абу-даби, хуан карлос i
В мире, Испания, ОАЭ, Абу-Даби, Хуан Карлос I
Mundo узнала о планах почетного короля Испании на случай смерти за границей
Mundo: Хуан Карлос I понимает, что его отъезд в ОАЭ станет бессрочным
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Почетный король Испании Хуан Карлос I осознает, что его отъезд в Объединенные Арабские Эмираты, вероятнее всего, станет бессрочным, и строит планы на случай своей смерти за пределами Испании, сообщает газета Mundo со ссылкой на источники.
Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа
в 2014 году, но сохранил титул короля. В марте 2020 года из-за разразившегося коррупционного скандала Филипп VI принял решение лишить отца средств из бюджета Королевского дома, а также отказался от наследства. В августе 2020 года Хуан Карлос уехал из Испании
в ОАЭ
. Он решил пока не возвращаться на родину, а остаться в Абу-Даби
, следует из его письма сыну, обнародованного в марте 2022 года.
"Отец (испанского монарха - ред.) Филиппа VI считал, что временный отъезд… был важен. Однако пять лет спустя все признают, что ссылка уже навсегда, и строятся планы на случай кончины за пределами Испании, поскольку люди, как правило, умирают там, где живут", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на источники.
Они также отмечают, что 1 826 дней, которые 87-летний почетный король провел за границей, стали плодотворными, поскольку он узнал, кто по-настоящему является его другом.