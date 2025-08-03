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Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза

Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза - РИА Новости, 03.08.2025

Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза

Иран планирует быстрее увеличить объем торговли с Пакистаном более чем в три раза: с 3 до 10 миллиардов долларов, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:32:00+03:00

2025-08-03T15:32:00+03:00

2025-08-03T15:32:00+03:00

в мире

иран

пакистан

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масуд пезешкиан

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ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Иран планирует быстрее увеличить объем торговли с Пакистаном более чем в три раза: с 3 до 10 миллиардов долларов, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан. В воскресенье в ходе визита Пезешкиана в Пакистан состоялась его встреча с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом. "К счастью, есть серьезные совместные старания для углубления отношений и расширения сотрудничества во всех измерениях и сферах. Я глубоко убежден, что мы сможем проще и быстрее увеличить наши торговые отношения с нынешних 3 миллиардов долларов до прогнозируемой цели в 10 миллиардов долларов", - привел слова президента официальный сайт правительства Ирана. Пезешкиан отметил, что Иран и Пакистан заключили соглашения в политической, экономической, торговой и культурной сферах. По его словам, подписанные сторонами договоры будут укреплять связи в сферах торговли, культуры, туризма, логистики, науки и образования. Договоренности предполагают расширение транзитных маршрутов - морских путей, железных и автодорог, - расширение и создание пограничных рынков, а также институционализацию совместных свободных экономических зон, уточняет правительство ИРИ. "Точно так же, принимая во внимание угрозы от террористических группировок в пограничных районах, подчеркивается увеличение сотрудничества двух стран для обеспечения безопасности границ и комфорта и спокойствия граждан в приграничных городах", - сказал президент Ирана. По данным правительства Ирана, стороны также обсудили последние международные и региональные события. Пезешкиан добавил, что у исламских республик - очень схожие точки зрения по обсуждавшимся вопросам. В частности, на встрече была подчеркнута необходимость объединения усилий стран региона для борьбы с Израилем, добавляет правительство.

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в мире, иран, пакистан, израиль, масуд пезешкиан