Рейтинг@Mail.ru
Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/iran-2033103429.html
Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза
Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза - РИА Новости, 03.08.2025
Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза
Иран планирует быстрее увеличить объем торговли с Пакистаном более чем в три раза: с 3 до 10 миллиардов долларов, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:32:00+03:00
2025-08-03T15:32:00+03:00
в мире
иран
пакистан
израиль
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990830526_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_707a9577f6fa59141ffc4e2ba34b8f30.jpg
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Иран планирует быстрее увеличить объем торговли с Пакистаном более чем в три раза: с 3 до 10 миллиардов долларов, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан. В воскресенье в ходе визита Пезешкиана в Пакистан состоялась его встреча с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом. "К счастью, есть серьезные совместные старания для углубления отношений и расширения сотрудничества во всех измерениях и сферах. Я глубоко убежден, что мы сможем проще и быстрее увеличить наши торговые отношения с нынешних 3 миллиардов долларов до прогнозируемой цели в 10 миллиардов долларов", - привел слова президента официальный сайт правительства Ирана. Пезешкиан отметил, что Иран и Пакистан заключили соглашения в политической, экономической, торговой и культурной сферах. По его словам, подписанные сторонами договоры будут укреплять связи в сферах торговли, культуры, туризма, логистики, науки и образования. Договоренности предполагают расширение транзитных маршрутов - морских путей, железных и автодорог, - расширение и создание пограничных рынков, а также институционализацию совместных свободных экономических зон, уточняет правительство ИРИ. "Точно так же, принимая во внимание угрозы от террористических группировок в пограничных районах, подчеркивается увеличение сотрудничества двух стран для обеспечения безопасности границ и комфорта и спокойствия граждан в приграничных городах", - сказал президент Ирана. По данным правительства Ирана, стороны также обсудили последние международные и региональные события. Пезешкиан добавил, что у исламских республик - очень схожие точки зрения по обсуждавшимся вопросам. В частности, на встрече была подчеркнута необходимость объединения усилий стран региона для борьбы с Израилем, добавляет правительство.
https://ria.ru/20250506/putin-2015270055.html
иран
пакистан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990830526_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_faa9fa25ba031d8906c5938a3c661a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, пакистан, израиль, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Пакистан, Израиль, Масуд Пезешкиан
Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном в три раза

Президент Пезешкиан: Иран планирует увеличить объем торговли с Пакистаном втрое

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПлощадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране
Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Площадь Пастор и въезд в резиденцию президента Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 3 авг - РИА Новости. Иран планирует быстрее увеличить объем торговли с Пакистаном более чем в три раза: с 3 до 10 миллиардов долларов, заявил президент ИРИ Масуд Пезешкиан.
В воскресенье в ходе визита Пезешкиана в Пакистан состоялась его встреча с пакистанским премьером Шахбазом Шарифом.
"К счастью, есть серьезные совместные старания для углубления отношений и расширения сотрудничества во всех измерениях и сферах. Я глубоко убежден, что мы сможем проще и быстрее увеличить наши торговые отношения с нынешних 3 миллиардов долларов до прогнозируемой цели в 10 миллиардов долларов", - привел слова президента официальный сайт правительства Ирана.
Пезешкиан отметил, что Иран и Пакистан заключили соглашения в политической, экономической, торговой и культурной сферах. По его словам, подписанные сторонами договоры будут укреплять связи в сферах торговли, культуры, туризма, логистики, науки и образования. Договоренности предполагают расширение транзитных маршрутов - морских путей, железных и автодорог, - расширение и создание пограничных рынков, а также институционализацию совместных свободных экономических зон, уточняет правительство ИРИ.
"Точно так же, принимая во внимание угрозы от террористических группировок в пограничных районах, подчеркивается увеличение сотрудничества двух стран для обеспечения безопасности границ и комфорта и спокойствия граждан в приграничных городах", - сказал президент Ирана.
По данным правительства Ирана, стороны также обсудили последние международные и региональные события. Пезешкиан добавил, что у исламских республик - очень схожие точки зрения по обсуждавшимся вопросам. В частности, на встрече была подчеркнута необходимость объединения усилий стран региона для борьбы с Израилем, добавляет правительство.
Президент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи
6 мая, 13:37
 
В миреИранПакистанИзраильМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала