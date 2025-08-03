https://ria.ru/20250803/intervidenie-2033127506.html

Еще одним послом "Интервидения" стало трио из Башкирии

Еще одним послом "Интервидения" стало трио из Башкирии - РИА Новости, 03.08.2025

Еще одним послом "Интервидения" стало трио из Башкирии

Трио из Башкирии Ay Yola стало еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 03.08.2025

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культура

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москва

республика крым

shaman (ярослав дронов)

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новости культуры

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трио из Башкирии Ay Yola стало еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. В июле стало известно имя еще одного посла конкурса, им стала певица Клава Кока. "Рады представить вам нового посла международного музыкального конкурса "Интервидение"! Встречайте: группа Ay Yola. Харизма, уважение к культурным корням и умение говорить с публикой на языке музыки и эпоса делают каждое выступление этого башкирского трио настоящим событием", - говорится в сообщении. Так, песня коллектива Homay несколько месяцев держалась в лидерах мирового топ-чарта Shazam, клип на песню набрал более 20 миллионов просмотров. "Официальное представление нового посла состоится сегодня на главной сцене фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму в рамках большого музыкальное шоу "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны", на котором выступят резиденты арт-кластера "Таврида", хедлайнером станет участник конкурса от России - певец Shaman", - добавляется в сообщении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250611/ssha-2022322857.html

https://ria.ru/20250725/intervidenie-2031173603.html

россия

москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, республика крым, shaman (ярослав дронов) , дима билан (виктор белан), клава кока, новости культуры, интервидение – 2025