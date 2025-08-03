Еще одним послом "Интервидения" стало трио из Башкирии
Трио Ay Yola из Башкирии стало послом международного конкурса "Интервидение"
CC BY-SA 4.0 / Alikhan 1987 (cropped, color correction) / Группа Ay Yola
Группа Ay Yola. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Трио из Башкирии Ay Yola стало еще одним послом международного музыкального конкурса "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.
В июне сообщалось, что заслуженный артист России, певец Дима Билан стал первым культурным послом конкурса. В июле стало известно имя еще одного посла конкурса, им стала певица Клава Кока.
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"Рады представить вам нового посла международного музыкального конкурса "Интервидение"! Встречайте: группа Ay Yola. Харизма, уважение к культурным корням и умение говорить с публикой на языке музыки и эпоса делают каждое выступление этого башкирского трио настоящим событием", - говорится в сообщении.
Так, песня коллектива Homay несколько месяцев держалась в лидерах мирового топ-чарта Shazam, клип на песню набрал более 20 миллионов просмотров.
"Официальное представление нового посла состоится сегодня на главной сцене фестиваля молодого искусства "Таврида.АРТ" в Крыму в рамках большого музыкальное шоу "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны", на котором выступят резиденты арт-кластера "Таврида", хедлайнером станет участник конкурса от России - певец Shaman", - добавляется в сообщении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
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