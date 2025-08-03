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Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны - РИА Новости, 03.08.2025
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21:51 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gutsul-2033143424.html
Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны
Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны - РИА Новости, 03.08.2025
Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны
Слова поддержки главе Гагаузии Евгении Гуцул звучат за пределами страны — из России, Турции, других дружественных государств, заявил депутат молдавского... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:51:00+03:00
2025-08-03T21:51:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
россия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Слова поддержки главе Гагаузии Евгении Гуцул звучат за пределами страны — из России, Турции, других дружественных государств, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за этого сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. "Поддержка башкану звучит не только с этой площади, но и за пределами страны — из России, Турции, других дружественных нам государств. Простые граждане, политические деятели, представители братских народов — все высказывают слова поддержки. Мы это видим и благодарим. Спасибо, Россия! Спасибо, Турция! Спасибо всем, кто не остался равнодушен", - сказал Суходольский перед собравшимися на митинге. По его словам, нынешний режим унизил молдавское государство. "А Евгения Гуцул показала, что даже в условиях давления можно развивать регион и заботиться о людях. Мы видели, как её проекты мешали Кишинёву — только потому, что они были успешными", - подчеркнул депутат. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033139477.html
https://ria.ru/20250803/gutsul-2033139251.html
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Митинг в поддержку Евгении Гуцул в Комрате
Молдавская полиция не пускает в город Комрат жителей Гагаузской автономии, которые едут на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, людям приходится идти пешком, заявил советник главы Гагаузии Михаил Влах. Несмотря на это, люди собираются на митинг, передает корреспондент РИА Новости. Люди скандируют: "Свободу башкану (главе) Гагаузии". Против Гуцул заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023-м.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны

Суходольский: слова поддержки Гуцул звучат из России, Турции и других стран

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Слова поддержки главе Гагаузии Евгении Гуцул звучат за пределами страны — из России, Турции, других дружественных государств, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.
В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за этого сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком.
«
"Поддержка башкану звучит не только с этой площади, но и за пределами страны — из России, Турции, других дружественных нам государств. Простые граждане, политические деятели, представители братских народов — все высказывают слова поддержки. Мы это видим и благодарим. Спасибо, Россия! Спасибо, Турция! Спасибо всем, кто не остался равнодушен", - сказал Суходольский перед собравшимися на митинге.
По его словам, нынешний режим унизил молдавское государство. "А Евгения Гуцул показала, что даже в условиях давления можно развивать регион и заботиться о людях. Мы видели, как её проекты мешали Кишинёву — только потому, что они были успешными", - подчеркнул депутат.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста.
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул
Вчера, 21:06
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску
Вчера, 21:03
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
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