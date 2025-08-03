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Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску - РИА Новости, 03.08.2025
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21:03 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gutsul-2033139251.html
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску - РИА Новости, 03.08.2025
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску
Известные за рубежом адвокаты предложили помощь в защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул в международных инстанциях, заявил депутат парламента от молдавского... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:03:00+03:00
2025-08-03T21:03:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Известные за рубежом адвокаты предложили помощь в защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул в международных инстанциях, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за это сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. "То, что суд над Евгенией Гуцул – юридический фарс, знает даже первокурсник юрфака. Это дело получило широкий международный резонанс, весь мир следит за этим процессом. Нам поступили предложения от очень известных за рубежом адвокатов, которые предложили помощь в защите прав Евгении Гуцул в международных инстанциях. А то, что мы пойдем до конца – это точно", - заявил Фотеску перед собравшимися. Депутат выразил надежду на то, что главу Гагаузии освободят из-под ареста. "Мы будем бороться до конца, и 5 августа (дата оглашения приговора по делу Гуцул – ред.) мы будем надеяться на то, что у судей все-таки возобладает совесть, профессиональная этика, и они вспомнят, что они служат закону, а не правящей власти, не телефонной юстиции", - подчеркнул Фотеску. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033131649.html
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033116510.html
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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску

Депутат Фотеску: известные за рубежом адвокаты предложили помощь в защите Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Известные за рубежом адвокаты предложили помощь в защите прав главы Гагаузии Евгении Гуцул в международных инстанциях, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску.
В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за это сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком.
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
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"То, что суд над Евгенией Гуцул – юридический фарс, знает даже первокурсник юрфака. Это дело получило широкий международный резонанс, весь мир следит за этим процессом. Нам поступили предложения от очень известных за рубежом адвокатов, которые предложили помощь в защите прав Евгении Гуцул в международных инстанциях. А то, что мы пойдем до конца – это точно", - заявил Фотеску перед собравшимися.
Депутат выразил надежду на то, что главу Гагаузии освободят из-под ареста. "Мы будем бороться до конца, и 5 августа (дата оглашения приговора по делу Гуцул – ред.) мы будем надеяться на то, что у судей все-таки возобладает совесть, профессиональная этика, и они вспомнят, что они служат закону, а не правящей власти, не телефонной юстиции", - подчеркнул Фотеску.
Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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