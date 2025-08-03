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В Газу по воздуху доставили 136 поддонов с гумпомощью, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.08.2025
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19:20 03.08.2025 (обновлено: 19:21 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/gumpomosch-2033128936.html
В Газу по воздуху доставили 136 поддонов с гумпомощью, заявила ЦАХАЛ
В Газу по воздуху доставили 136 поддонов с гумпомощью, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 03.08.2025
В Газу по воздуху доставили 136 поддонов с гумпомощью, заявила ЦАХАЛ
Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и ряд европейских стран в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов отправили РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T19:20:00+03:00
2025-08-03T19:21:00+03:00
в мире
израиль
египет
иордания
тедрос адханом гебрейесус
воз
армия обороны израиля (цахал)
оон
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и ряд европейских стран в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов отправили по воздуху в сектор Газа 136 поддонов с гуманитарными грузами, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. Армия обороны Израиля 26 июля решила возобновить сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. &quot;В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Египтом, Францией, Германией и Бельгией, ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает сегодня (воскресенье) серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 136 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами, включая Бельгию, которая сегодня впервые присоединилась к операциям по сбросу&quot;, - говорится в сообщении.Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250803/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250803/gaza-2033127709.html
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в мире, израиль, египет, иордания, тедрос адханом гебрейесус, воз, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, Иордания, Тедрос Адханом Гебрейесус, ВОЗ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В Газу по воздуху доставили 136 поддонов с гумпомощью, заявила ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: за последние часы в Газу по воздуху отправили 136 поддонов с гумпомощью

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа
Сброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Иордания и ряд европейских стран в сотрудничестве с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) за последние несколько часов отправили по воздуху в сектор Газа 136 поддонов с гуманитарными грузами, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
Армия обороны Израиля 26 июля решила возобновить сброс с воздуха гумпомощи для жителей сектора Газа. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
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"В соответствии с указаниями политического руководства и в рамках сотрудничества между Израилем и ОАЭ, Иорданией, Египтом, Францией, Германией и Бельгией, ЦАХАЛ через управление правительственных операций на территориях продолжает сегодня (воскресенье) серию действий по улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. В последние часы было сброшено 136 поддонов с продовольствием для жителей сектора Газа шестью разными странами, включая Бельгию, которая сегодня впервые присоединилась к операциям по сбросу", - говорится в сообщении.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус 23 июля заявил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием. В этом году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Генеральный директор ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе затрагивает более 10% населения, при этом более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он отметил, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 59 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В миреИзраильЕгипетИорданияТедрос Адханом ГебрейесусВОЗАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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