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В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров - РИА Новости, 03.08.2025
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11:20 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gosduma-2033072627.html
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров - РИА Новости, 03.08.2025
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров
Законопроект о штрафах до 250 тысяч рублей за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов, направлен в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:20:00+03:00
2025-08-03T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Законопроект о штрафах до 250 тысяч рублей за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов, направлен в кабмин РФ на отзыв, после чего будет внесён в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, в которой будут прописаны штрафы за нарушение установленных требований по информированию пассажиров. Проектом, который есть в распоряжении РИА Новости, предлагается вести штрафы за неисполнение требований по обеспечению пассажиров необходимой информацией: для должностных лиц - 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 250 тысяч рублей. "В последнее время часто наблюдаются изменения в расписании аэропортов. Вызвано это и объективными, и субъективными причинами. Но в любом случае пассажиры должны информироваться о переносе или задержке рейсов. Если пассажиры информировались бы вовремя, это бы, вероятно, не привело бы порой к таким ситуациям, когда из аэропорта продолжительное время не могли выйти пассажиры из-за больших очередей", - сказал Нилов РИА Новости. Депутат отметил, что введение ограничений понятны, но пассажиров нужно информировать должным образом. "Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, после чего будем вносить его в Госдуму", - добавил парламентарий.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров

В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования авиапассажиров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТерминал B аэропорта "Шереметьево"
Терминал B аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Терминал B аэропорта "Шереметьево". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Законопроект о штрафах до 250 тысяч рублей за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов, направлен в кабмин РФ на отзыв, после чего будет внесён в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов.
Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, в которой будут прописаны штрафы за нарушение установленных требований по информированию пассажиров. Проектом, который есть в распоряжении РИА Новости, предлагается вести штрафы за неисполнение требований по обеспечению пассажиров необходимой информацией: для должностных лиц - 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 250 тысяч рублей.
"В последнее время часто наблюдаются изменения в расписании аэропортов. Вызвано это и объективными, и субъективными причинами. Но в любом случае пассажиры должны информироваться о переносе или задержке рейсов. Если пассажиры информировались бы вовремя, это бы, вероятно, не привело бы порой к таким ситуациям, когда из аэропорта продолжительное время не могли выйти пассажиры из-за больших очередей", - сказал Нилов РИА Новости.
Депутат отметил, что введение ограничений понятны, но пассажиров нужно информировать должным образом.
"Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, после чего будем вносить его в Госдуму", - добавил парламентарий.
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