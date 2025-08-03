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В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине - РИА Новости, 03.08.2025
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02:48 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gosduma-2033047761.html
В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине
В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине - РИА Новости, 03.08.2025
В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине
Новые правила телемедицины вступают в силу в России с 1 сентября, они, в частности, разрешают врачам применять технологии искусственного интеллекта при... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:48:00+03:00
2025-08-03T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новые правила телемедицины вступают в силу в России с 1 сентября, они, в частности, разрешают врачам применять технологии искусственного интеллекта при проведении консультаций, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Новые правила в телемедицине, которые вступают в силу с 1 сентября, – это эволюция развития данного направления. Мы сохраняем главный принцип: сначала – очный осмотр, потом – дистанционное сопровождение. При этом даем врачам больше инструментов: теперь можно и лечение скорректировать, и ИИ использовать, если система официально одобрена", - сказал Башанкаев. По словам парламентария, в обновленных правилах четко прописаны четыре формата телемедицинского взаимодействия: дистанционные консультации между врачами для экстренных, неотложных и плановых случаев, дистанционные заключения по результатам диагностики, консилиумы с участием пациентов, а также организация удаленного наблюдения за здоровьем пациентов. "Телемедицина – это не про гаджеты и технологии, а про людей. Про то, чтобы пациент в глубинке мог быстро получить консультацию специалиста федерального медицинского центра. Про то, чтобы врач в районной больнице мог оперативно посоветоваться с коллегами – узкими специалистами в сложном случае. И про то, чтобы хронические больные, особенно после тяжелых операций, могли находиться под наблюдением, не выходя из дома", - пояснил он. По словам Башанкаева, важно, чтобы технологии не остались просто на бумаге, а для этого нужно подключать больницы, обучать врачей и дорабатывать техническую базу. "Мы в рамках парламентского контроля будем следить, чтобы эти изменения реально работали на благо пациентов. Ключевое – это удобство, доступность и качество", - заключил он.
https://ria.ru/20250801/gosduma-2032750004.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, когда врачи смогут использовать ИИ в телемедицине

Депутат Башанкаев: врачи смогут использовать ИИ в телемедицине с 1 сентября

© Fotolia / agenturfotografinТелемедицина
Телемедицина - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Fotolia / agenturfotografin
Телемедицина. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Новые правила телемедицины вступают в силу в России с 1 сентября, они, в частности, разрешают врачам применять технологии искусственного интеллекта при проведении консультаций, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Новые правила в телемедицине, которые вступают в силу с 1 сентября, – это эволюция развития данного направления. Мы сохраняем главный принцип: сначала – очный осмотр, потом – дистанционное сопровождение. При этом даем врачам больше инструментов: теперь можно и лечение скорректировать, и ИИ использовать, если система официально одобрена", - сказал Башанкаев.
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По словам парламентария, в обновленных правилах четко прописаны четыре формата телемедицинского взаимодействия: дистанционные консультации между врачами для экстренных, неотложных и плановых случаев, дистанционные заключения по результатам диагностики, консилиумы с участием пациентов, а также организация удаленного наблюдения за здоровьем пациентов.
"Телемедицина – это не про гаджеты и технологии, а про людей. Про то, чтобы пациент в глубинке мог быстро получить консультацию специалиста федерального медицинского центра. Про то, чтобы врач в районной больнице мог оперативно посоветоваться с коллегами – узкими специалистами в сложном случае. И про то, чтобы хронические больные, особенно после тяжелых операций, могли находиться под наблюдением, не выходя из дома", - пояснил он.
По словам Башанкаева, важно, чтобы технологии не остались просто на бумаге, а для этого нужно подключать больницы, обучать врачей и дорабатывать техническую базу.
"Мы в рамках парламентского контроля будем следить, чтобы эти изменения реально работали на благо пациентов. Ключевое – это удобство, доступность и качество", - заключил он.
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