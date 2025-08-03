https://ria.ru/20250803/gosduma-2033046592.html
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников - РИА Новости, 03.08.2025
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников
Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:20:00+03:00
2025-08-03T02:20:00+03:00
2025-08-03T02:20:00+03:00
антон немкин (депутат)
госдума рф
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о "выгодных" сделках и призах, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию". Или: "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам". Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что еще один признак — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации. "Настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону ваши пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Если звонящий просит: "Назовите ваш пароль от банковского аккаунта" или "продиктуйте номер вашей кредитной карты и код на обратной стороне", — это явный признак мошенничества. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат вам другие, более безопасные способы подтверждения личности", - сказал Немкин. Также насторожить должны предложения о "выгодных" сделках и призах. По словам депутата, мошенники часто используют фразы вроде таких: "Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог", или "мы предлагаем вам кредит с невероятно низкими процентами, просто подтвердите свои данные". "Четвертый признак — необычные способы оплаты или перевода денег. Если звонящий говорит что-то вроде: "Вам нужно перевести деньги через Western Union" или "купите подарочные карты и продиктуйте нам их коды", - это также указывает на мошенничество. Настоящие компании и учреждения не будут просить вас использовать такие методы оплаты. Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег", - пояснил депутат. По его словам, насторожить должна и ненормативная или сбивчивая речь, а также использование технических терминов. Мошенники могут пытаться запутать собеседника сложными техническими терминами или говорить с акцентом, делая ошибки в названиях организаций. "Фразы типа: "Мы обновляем вашу безопасность, поэтому нужен ваш IP-адрес и MAC-адрес" или "ваш аккаунт подвергся компрометации, немедленно продиктуйте нам код подтверждения, который придет на ваш телефон", - должны вызывать подозрение. Всегда полезно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам", - заключил Немкин.
https://ria.ru/20250730/moshennichestvo-2032254326.html
https://ria.ru/20250729/moshenniki-2032055454.html
https://ria.ru/20250727/moshenniki-2031681598.html
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антон немкин (депутат), госдума рф, закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов
В Госдуме рассказали, по каким фразам можно вычислить телефонных мошенников
Депутат Немкин: создающие чувство паники фразы являются признаком мошенников
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о "выгодных" сделках и призах, предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. Например, мошенники могут говорить: "Ваш счет будет заморожен через час, если вы не предоставите информацию". Или: "На ваше имя подан судебный иск, немедленно позвоните нам". Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания", - сказал он РИА Новости.
Он отметил, что еще один признак — просьбы о предоставлении конфиденциальной информации.
"Настоящие организации никогда не будут запрашивать по телефону ваши пароли, номера кредитных карт, PIN-коды или другие личные данные. Если звонящий просит: "Назовите ваш пароль от банковского аккаунта" или "продиктуйте номер вашей кредитной карты и код на обратной стороне", — это явный признак мошенничества. Настоящие сотрудники банка или других учреждений всегда предложат вам другие, более безопасные способы подтверждения личности", - сказал Немкин
.
Также насторожить должны предложения о "выгодных" сделках и призах. По словам депутата, мошенники часто используют фразы вроде таких: "Вы выиграли в лотерею, но для получения приза нужно оплатить небольшой налог", или "мы предлагаем вам кредит с невероятно низкими процентами, просто подтвердите свои данные".
"Четвертый признак — необычные способы оплаты или перевода денег. Если звонящий говорит что-то вроде: "Вам нужно перевести деньги через Western Union" или "купите подарочные карты и продиктуйте нам их коды", - это также указывает на мошенничество. Настоящие компании и учреждения не будут просить вас использовать такие методы оплаты. Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег", - пояснил депутат.
По его словам, насторожить должна и ненормативная или сбивчивая речь, а также использование технических терминов. Мошенники могут пытаться запутать собеседника сложными техническими терминами или говорить с акцентом, делая ошибки в названиях организаций.
"Фразы типа: "Мы обновляем вашу безопасность, поэтому нужен ваш IP-адрес и MAC-адрес" или "ваш аккаунт подвергся компрометации, немедленно продиктуйте нам код подтверждения, который придет на ваш телефон", - должны вызывать подозрение. Всегда полезно перепроверять информацию и перезванивать в организации по официальным контактам", - заключил Немкин.