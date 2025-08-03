Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ
Премьер Баварии Зедер призвал оставить украинцев в Германии без пособий
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF призвал полностью отменить гражданские пособия для украинских беженцев в Германии.
"Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывает с Украины", — заявил он.
В Госдепе раскрыли, чего добиваются на Украине
Вчера, 21:09
Баварский премьер обратил внимание на то, что ни одна другая страна в Европе не выплачивает украинским беженцам такие пособия, благодаря которым они не даже не стремятся устроиться на работу при наличии необходимых навыков и хорошего образования.
Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых — беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.
Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что правительство ФРГ ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.
В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране.