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Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:47 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/germaniya-2033147029.html
Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ
Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ - РИА Новости, 03.08.2025
Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF призвал полностью отменить гражданские пособия для украинских беженцев в Германии. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:47:00+03:00
2025-08-03T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
бавария
европа
маркус зедер
фридрих мерц
украина
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF призвал полностью отменить гражданские пособия для украинских беженцев в Германии."Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывает с Украины", — заявил он.Баварский премьер обратил внимание на то, что ни одна другая страна в Европе не выплачивает украинским беженцам такие пособия, благодаря которым они не даже не стремятся устроиться на работу при наличии необходимых навыков и хорошего образования.Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых — беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что правительство ФРГ ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране.
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033139874.html
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html
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в мире, германия, бавария, европа, маркус зедер, фридрих мерц, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Бавария, Европа, Маркус Зедер, Фридрих Мерц, Украина
Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ

Премьер Баварии Зедер призвал оставить украинцев в Германии без пособий

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПремьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зедер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF призвал полностью отменить гражданские пособия для украинских беженцев в Германии.
"Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывает с Украины", — заявил он.
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Баварский премьер обратил внимание на то, что ни одна другая страна в Европе не выплачивает украинским беженцам такие пособия, благодаря которым они не даже не стремятся устроиться на работу при наличии необходимых навыков и хорошего образования.
Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых — беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.
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В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияБаварияЕвропаМаркус ЗедерФридрих МерцУкраина
 
 
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