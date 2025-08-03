https://ria.ru/20250803/germaniya-2033147029.html

Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ

Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ - РИА Новости, 03.08.2025

Премьер Баварии выступил с жестким требованием по украинцам в ФРГ

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF призвал полностью отменить гражданские пособия для украинских беженцев в Германии. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:47:00+03:00

2025-08-03T22:47:00+03:00

2025-08-03T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью телеканалу ZDF призвал полностью отменить гражданские пособия для украинских беженцев в Германии."Нужно позаботиться, чтобы больше не выплачивались гражданские пособия для всех тех, кто прибывает с Украины", — заявил он.Баварский премьер обратил внимание на то, что ни одна другая страна в Европе не выплачивает украинским беженцам такие пособия, благодаря которым они не даже не стремятся устроиться на работу при наличии необходимых навыков и хорошего образования.Ранее сообщалось, что полиция Германии в рамках реализации ужесточения миграционных порядков не пускает в страну беженцев, кроме тех из них, что подлежат защите в рамках особого статуса уязвимых — беременных, больных и несовершеннолетних без сопровождения. Для борьбы с нелегальной миграцией были привлечены беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры.Канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что правительство ФРГ ужесточит борьбу с нелегальной миграцией: будут проводиться проверки на границах страны, а нелегалы будут высылаться при согласовании с соседними странами.В Германии, по данным МВД, находится около 1 миллиона 250 тысяч граждан Украины, которые получили убежище в стране.

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033139874.html

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html

https://ria.ru/20250803/zelenskiy-2033126821.html

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