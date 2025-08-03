https://ria.ru/20250803/germaniya-2033093927.html

В Германии выросли расходы на пособия по безработице

В Германии выросли расходы на пособия по безработице - РИА Новости, 03.08.2025

В Германии выросли расходы на пособия по безработице

Траты на пособия по безработице (Bürgergeld) в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро, сообщает газета Bild со... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:09:00+03:00

2025-08-03T14:09:00+03:00

2025-08-03T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Траты на пособия по безработице (Bürgergeld) в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро, сообщает газета Bild со ссылкой на ответ, полученный партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) в министерстве социального обеспечения страны. "Траты на пособие для безработицы заметно возросли. В 2024 году выплаты выросли до 46,9 миллиарда евро - это приблизительно на четыре миллиарда больше по сравнению с 2023 годом. Это новый рекорд", - пишет издание со ссылкой на ответ министерства. Отмечается, что деньги были распределены между в общей сложности 5,5 миллиона получателей пособия, при этом почти 4 миллиона из них относятся к трудоспособному населению, то есть могут работать по меньшей мере три часа в день. Почти половина получателей этого пособия (47,4%) не имеют немецкого гражданства. "В группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев... По данным министерства, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро", - отмечает Bild. Право на получение гражданского пособия в Германии имеют трудоспособные лица, имеющие низкий доход или вообще не имеющие такового. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро.

https://ria.ru/20250801/germaniya-2032890038.html

https://ria.ru/20250803/polsha-2033075594.html

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