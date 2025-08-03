https://ria.ru/20250803/germanija-2033105831.html

В Германии снизилось число прошений о предоставлении убежища, пишет Bild

В Германии снизилось число прошений о предоставлении убежища, пишет Bild - РИА Новости, 03.08.2025

В Германии снизилось число прошений о предоставлении убежища, пишет Bild

Количество прошений о предоставлении убежища в Германии снизилось вдвое по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:55:00+03:00

2025-08-03T15:55:00+03:00

2025-08-03T15:55:00+03:00

в мире

германия

сирия

александр добриндт

bild

welt

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Количество прошений о предоставлении убежища в Германии снизилось вдвое по сравнению с 2024 годом, сообщает газета Bild. "Число первичных заявок на убежище во сравнению с предыдущим годом продолжает снижаться... В общей сложности в период с января по июль служащие зарегистрировали 70 011 заявок (в 2024 году - 140 783). Это говорит о снижении немногим более чем на 50%", - пишет издание со ссылкой на полученную ею информацию. Как объясняет газета, это вызвано рядом причин - во-первых, изменилась политическая ситуация в Сирии, откуда в Германию приезжало много беженцев, во-вторых, был введен и впоследствии ужесточен пограничный контроль. Кроме того, выросло число отказов нелегалам на внешних границах ФРГ. "Мы сильно снизили количество первичных заявок на убежище по сравнению с предыдущим годом. Наш курс будет продолжаться. Мы хотим действий на внешних границах Евросоюза, более быстрых решений и систематических возвращений. Мы объявляем еще более жесткую войну контрабандистам, тайно ввозящим нелегалов", - заявил в комментарии изданию глава МВД Германии Александр Добриндт. В пятницу издание Welt сообщало о том, что полиция ФРГ отказала во въезде почти 500 просителям убежища на границе за первые три месяца после ужесточения правил въезда. В общей сложности было выявлено около 12,4 тысячи несанкционированных попыток проникнуть в страну. Около 9,5 тысячи из них были депортированы или им было отказано. В том числе, полиция арестовала 450 контрабандистов, говорится в материале. Кроме того, к 110 просителям было применено исключение из отказов, так как они принадлежат к особо уязвимым группам: детям и беременным женщинам. В мае Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.

https://ria.ru/20250322/migranty-2006685402.html

https://ria.ru/20250603/merts-2020657499.html

германия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сирия, александр добриндт, bild, welt, евросоюз