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Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами - РИА Новости, 03.08.2025
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20:04 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gaza-2033133069.html
Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами
Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами - РИА Новости, 03.08.2025
Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с просьбой к региональному главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жюльену Лериссону обеспечить... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:04:00+03:00
2025-08-03T20:04:00+03:00
в мире
израиль
ливан
йемен
биньямин нетаньяху
хамас
международный комитет красного креста (мккк)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с просьбой к региональному главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жюльену Лериссону обеспечить заложников в секторе Газа необходимыми медикаментами и продовольствием, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского главы правительства. "Сегодня я поговорил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в нашем регионе Жюльеном Лериссоном и попросил его немедленно вмешаться, чтобы обеспечить похищенных продовольствием и медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы премьера. Как заявил премьер, в то время как палестинское движение ХАМАС сообщает всему миру об "истязании голодом", заложников подвергают психологическим и физическим пыткам, а также "систематически морят голодом". Кроме того, Нетаньяху призвал международное сообщество осудить действия ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", а также прекратить оказание прямой и косвенной поддержки движениям. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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в мире, израиль, ливан, йемен, биньямин нетаньяху, хамас, международный комитет красного креста (мккк), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Ливан, Йемен, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный комитет Красного Креста (МККК), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа медикаментами

Нетаньяху попросил МККК обеспечить заложников в секторе Газа продовольствием

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с просьбой к региональному главе Международного Комитета Красного Креста (МККК) Жюльену Лериссону обеспечить заложников в секторе Газа необходимыми медикаментами и продовольствием, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского главы правительства.
"Сегодня я поговорил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в нашем регионе Жюльеном Лериссоном и попросил его немедленно вмешаться, чтобы обеспечить похищенных продовольствием и медицинской помощью", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы премьера.
Как заявил премьер, в то время как палестинское движение ХАМАС сообщает всему миру об "истязании голодом", заложников подвергают психологическим и физическим пыткам, а также "систематически морят голодом".
Кроме того, Нетаньяху призвал международное сообщество осудить действия ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", а также прекратить оказание прямой и косвенной поддержки движениям.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В миреИзраильЛиванЙеменБиньямин НетаньяхуХАМАСМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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