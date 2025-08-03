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Источник: главы МИД Турции и Египта обсудили доставку гумпомощи в Газу - РИА Новости, 03.08.2025
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16:47 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/gaza-2033113085.html
Источник: главы МИД Турции и Египта обсудили доставку гумпомощи в Газу
Источник: главы МИД Турции и Египта обсудили доставку гумпомощи в Газу - РИА Новости, 03.08.2025
Источник: главы МИД Турции и Египта обсудили доставку гумпомощи в Газу
Главы МИД Турции и Египта обсудили по телефону усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу и переговоры о прекращении огня в регионе, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:47:00+03:00
2025-08-03T16:47:00+03:00
в мире
египет
израиль
сша
хакан фидан
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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АНКАРА, 3 авг – РИА Новости. Главы МИД Турции и Египта обсудили по телефону усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу и переговоры о прекращении огня в регионе, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. "Сегодня (3 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Египта Бадром Абдулати", - заявил собеседник агентства. По его словам, в ходе разговора обсуждались усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу в условиях голода, вызванного Израилем, и переговоры о прекращении огня. На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
https://ria.ru/20250731/gaza-2032732560.html
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в мире, египет, израиль, сша, хакан фидан, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Израиль, США, Хакан Фидан, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Источник: главы МИД Турции и Египта обсудили доставку гумпомощи в Газу

Фидан и Абдулати обсудили доставку гумпомощи в Газу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 3 авг – РИА Новости. Главы МИД Турции и Египта обсудили по телефону усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу и переговоры о прекращении огня в регионе, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Сегодня (3 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Египта Бадром Абдулати", - заявил собеседник агентства.
По его словам, в ходе разговора обсуждались усилия по доставке гуманитарной помощи в Газу в условиях голода, вызванного Израилем, и переговоры о прекращении огня.
На прошлой неделе США и Израиль отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
ХАМАС считает визит Уиткоффа в Газу "пропагандистским представлением"
31 июля, 23:30
 
В миреЕгипетИзраильСШАХакан ФиданСтив УиткоффХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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