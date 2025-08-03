https://ria.ru/20250803/gagauziya-2033131211.html

Поддерживая Гуцул, жители Гагаузии отстаивают судьбу автономии, заявил Шор

Поддерживая Гуцул, жители Гагаузии отстаивают судьбу автономии, заявил Шор - РИА Новости, 03.08.2025

Поддерживая Гуцул, жители Гагаузии отстаивают судьбу автономии, заявил Шор

Поддерживая главу Гагаузию Евгению Гуцул, жители региона отстаивают будущую судьбы самой автономии, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T19:49:00+03:00

2025-08-03T19:49:00+03:00

2025-08-03T19:49:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Поддерживая главу Гагаузию Евгению Гуцул, жители региона отстаивают будущую судьбы самой автономии, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за это сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. "Сегодня мы обсуждаем с вами не только будущую судьбу Жени, мы обсуждаем будущую судьбу Гагаузии, потому что сегодня ломают Гагаузию, вас, меня, весь народ, кто не согласен с этими поганцами и мерзавцами… Сегодня в Молдове вообще нет закона. Сегодня в Молдове творит беспредел режим ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), - обратился Шор к собравшимся на митинг через видеообращение. По его словам, главная цель — отстоять свободу, демократию и настоящее право на справедливость. "Я уверен, что мы должны до последнего отстаивать Женю. Мы не должны позволить в тюрьму отправить на 9 лет человека, у которого есть дети дома, у которого есть работа, и за которым стоят жители Гагаузской автономии, такие как вы", - отметил политик. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250803/gagauzija-2033071353.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011170429.html

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Митинг в поддержку Евгении Гуцул в Комрате Молдавская полиция не пускает в город Комрат жителей Гагаузской автономии, которые едут на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, людям приходится идти пешком, заявил советник главы Гагаузии Михаил Влах. Несмотря на это, люди собираются на митинг, передает корреспондент РИА Новости. Люди скандируют: "Свободу башкану (главе) Гагаузии". Против Гуцул заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023-м. 2025-08-03T19:49 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, илан шор, sputnik молдова, московский комсомолец