https://ria.ru/20250803/gagauzija-2033071353.html

В Гагаузии предрекли Молдавии исчезновение с политической карты мира

В Гагаузии предрекли Молдавии исчезновение с политической карты мира - РИА Новости, 03.08.2025

В Гагаузии предрекли Молдавии исчезновение с политической карты мира

Молдавия как государство может исчезнуть с политической карты мира, если после парламентских выборов прозападный режим каким-либо образом сохранит власть,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:11:00+03:00

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евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Молдавия как государство может исчезнуть с политической карты мира, если после парламентских выборов прозападный режим каким-либо образом сохранит власть, заявил советник главы Гагаузской автономии, общественный деятель Михаил Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Румынизация нашего государства продолжается с первых дней независимости Республики Молдова. Ещё с 90-х годов значительная часть интеллигенции и политической элиты взяла курс на объединение нашей страны с Румынией. К сожалению, этот процесс не прекращается вот уже 35 лет… Если 28 сентября прозападный режим каким-либо образом сохранит власть, то Молдова как государство может исчезнуть с политической карты мира", - написал в своем Telegram-канале Влах. По его словам, власть меняется, флаги и названия политических партий в парламенте и правительстве меняются, но стратегия поглощения Молдавии остаётся неизменной целью молдо-румынской политической верхушки. "В детских садах и школах детям преподают историю румын, игнорируя нашу собственную молдавскую историю. Наша история древняя и богатая, начиная со Штефана Великого. Все ключевые политические и экономические процессы в стране происходят под прямым влиянием соседнего государства. Главные государственные посты занимают румыны: президент, председатель правительства, спикер парламента. Руководит Национальным банком Молдовы румынка, судьи Конституционного суда тоже румыны, руководители Службы информации и безопасности — и так далее по списку", - подчеркнул Влах. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011170429.html

https://ria.ru/20250801/zaharova-2032917103.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, кишинев, румыния, евгения гуцул