Рейтинг@Mail.ru
Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 03.08.2025 (обновлено: 19:15 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/frg-2033125808.html
Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо
Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо - РИА Новости, 03.08.2025
Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо
Профессору органической химии Университета Гиссена Петеру Шрайнеру и его международной команде впервые удалось получить молекулу, состоящую из шести атомов... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:47:00+03:00
2025-08-03T19:15:00+03:00
дрезден
илон маск
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Профессору органической химии Университета Гиссена Петеру Шрайнеру и его международной команде впервые удалось получить молекулу, состоящую из шести атомов азота, также известную как гексаазот или N6, это самое богатое энергией вещество, которое когда-либо образовывалось, эта молекула, возможно, станет основой для нового, экологически чистого ракетного топлива, об этом профессор рассказал в интервью немецкому телеканалу n-tv. Уточняется, что тонкая пленка в чистом виде была получена в лаборатории при очень низкой температуре - минус 196 градусов. Исследование ученых опубликовано в научном журнале Nature. "Надежда в том, что мы сможем создать ракету, работающую на азоте, выбрасывающую только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, которые выделяют много CO2 и создают экологическую нагрузку", - сказал Шрайнер. По его словам, в лаборатории запрещено инициировать взрыв N6. Но его команда недавно начала сотрудничество с лабораторией в Дрездене, где разрабатывают ракетное топливо. "Там есть выносная установка, где мы сможем производить N6 и проводить испытания. Тогда мы и узнаем, можно ли использовать вещество как ракетное топливо", - уточнил профессор. Он добавил, что необходимы серьёзные исследования и большие деньги, чтобы применить N6 в ракетостроении. "Надо учесть массу инженерных нюансов. Но если финансирование будет и всё пойдёт удачно - через 3–5 лет можно построить тестовую ракету", - пояснил Шрайнер. По его словам, он удивлен, что ему ещё не позвонили из какого-либо военного НИИ. "Потенциал применения N6 в оборонной сфере, безусловно, существует", - уточнил он.
https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html
дрезден
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_f721eb1a458334ce103e04072a1e4731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дрезден, илон маск, в мире, германия
Дрезден, Илон Маск, В мире, Германия
Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо

В университете Гиссена в ФРГ создали энергоемкое вещество для ракет будущего

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Профессору органической химии Университета Гиссена Петеру Шрайнеру и его международной команде впервые удалось получить молекулу, состоящую из шести атомов азота, также известную как гексаазот или N6, это самое богатое энергией вещество, которое когда-либо образовывалось, эта молекула, возможно, станет основой для нового, экологически чистого ракетного топлива, об этом профессор рассказал в интервью немецкому телеканалу n-tv.
Уточняется, что тонкая пленка в чистом виде была получена в лаборатории при очень низкой температуре - минус 196 градусов. Исследование ученых опубликовано в научном журнале Nature.
"Надежда в том, что мы сможем создать ракету, работающую на азоте, выбрасывающую только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, которые выделяют много CO2 и создают экологическую нагрузку", - сказал Шрайнер.
По его словам, в лаборатории запрещено инициировать взрыв N6. Но его команда недавно начала сотрудничество с лабораторией в Дрездене, где разрабатывают ракетное топливо.
"Там есть выносная установка, где мы сможем производить N6 и проводить испытания. Тогда мы и узнаем, можно ли использовать вещество как ракетное топливо", - уточнил профессор.
Он добавил, что необходимы серьёзные исследования и большие деньги, чтобы применить N6 в ракетостроении.
"Надо учесть массу инженерных нюансов. Но если финансирование будет и всё пойдёт удачно - через 3–5 лет можно построить тестовую ракету", - пояснил Шрайнер.
По его словам, он удивлен, что ему ещё не позвонили из какого-либо военного НИИ.
"Потенциал применения N6 в оборонной сфере, безусловно, существует", - уточнил он.
Образцы бактерий - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол
16 апреля, 09:00
 
ДрезденИлон МаскВ миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала