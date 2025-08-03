https://ria.ru/20250803/frg-2033125808.html

Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо

Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо - РИА Новости, 03.08.2025

Немецкие ученые создали вещество, которое может заменить ракетное топливо

Профессору органической химии Университета Гиссена Петеру Шрайнеру и его международной команде впервые удалось получить молекулу, состоящую из шести атомов... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:47:00+03:00

2025-08-03T18:47:00+03:00

2025-08-03T19:15:00+03:00

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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Профессору органической химии Университета Гиссена Петеру Шрайнеру и его международной команде впервые удалось получить молекулу, состоящую из шести атомов азота, также известную как гексаазот или N6, это самое богатое энергией вещество, которое когда-либо образовывалось, эта молекула, возможно, станет основой для нового, экологически чистого ракетного топлива, об этом профессор рассказал в интервью немецкому телеканалу n-tv. Уточняется, что тонкая пленка в чистом виде была получена в лаборатории при очень низкой температуре - минус 196 градусов. Исследование ученых опубликовано в научном журнале Nature. "Надежда в том, что мы сможем создать ракету, работающую на азоте, выбрасывающую только воздух. В отличие от ракет Илона Маска, работающих на смеси метана и кислорода, которые выделяют много CO2 и создают экологическую нагрузку", - сказал Шрайнер. По его словам, в лаборатории запрещено инициировать взрыв N6. Но его команда недавно начала сотрудничество с лабораторией в Дрездене, где разрабатывают ракетное топливо. "Там есть выносная установка, где мы сможем производить N6 и проводить испытания. Тогда мы и узнаем, можно ли использовать вещество как ракетное топливо", - уточнил профессор. Он добавил, что необходимы серьёзные исследования и большие деньги, чтобы применить N6 в ракетостроении. "Надо учесть массу инженерных нюансов. Но если финансирование будет и всё пойдёт удачно - через 3–5 лет можно построить тестовую ракету", - пояснил Шрайнер. По его словам, он удивлен, что ему ещё не позвонили из какого-либо военного НИИ. "Потенциал применения N6 в оборонной сфере, безусловно, существует", - уточнил он.

https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html

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дрезден, илон маск, в мире, германия