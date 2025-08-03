Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса
Bild: малый бизнес в ФРГ рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Малый бизнес в Германии рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов, заявил глава Центрального союза ремесленников ФРГ Йорг Диттрих в интервью немецкой газете Bild.
Как напомнило издание, власти Германии хотят срочно укреплять численность военного резерва - в ближайшие годы число резервистов должно вырасти с нынешних 34 тысяч до 200 тысяч человек. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже призвал компании освобождать своих сотрудников для прохождения службы в резерве.
"Особенно для небольших ремесленных предприятий это становится серьёзной нагрузкой, если сотрудники внезапно выбывают для прохождения службы", - сказал в интервью Bild глава Центрального союза ремесленников Германии Йорг Диттрих, предостерегая власти от таких шагов. По его словам, потерю ключевых специалистов "почти невозможно компенсировать".
Уточняется, что проблема заключается в том, что экономика Германии во многом зависит от сферы ремесел: пекари, электрики, механики - те, кто ежедневно обеспечивает функционирование страны. Хотя работодатели и не обязаны выплачивать зарплату во время службы сотрудников в резерве, Союз ремесленников подчеркнул, что их отсутствие - это "серьёзная нагрузка", так как нарушаются графики строительства, возникают задержки и увеличиваются расходы.
Союз также напомнил, что в случае кризиса именно ремесленники играют ключевую роль: пекари обеспечивают население хлебом, электрики восстанавливают повреждённые линии электропередачи. Поэтому, как подчеркнул союз, правительство должно "осознавать возможные последствия для экономики, общества и рынка труда, которые может повлечь за собой призыв в армию работников ремесленной отрасли".