https://ria.ru/20250803/frg-2033109023.html

Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса

Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса - РИА Новости, 03.08.2025

Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса

Малый бизнес в Германии рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов, заявил глава Центрального союза ремесленников ФРГ Йорг Диттрих в интервью... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:24:00+03:00

2025-08-03T16:24:00+03:00

2025-08-03T16:24:00+03:00

в мире

германия

фридрих мерц

bild

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg

БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Малый бизнес в Германии рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов, заявил глава Центрального союза ремесленников ФРГ Йорг Диттрих в интервью немецкой газете Bild. Как напомнило издание, власти Германии хотят срочно укреплять численность военного резерва - в ближайшие годы число резервистов должно вырасти с нынешних 34 тысяч до 200 тысяч человек. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже призвал компании освобождать своих сотрудников для прохождения службы в резерве. "Особенно для небольших ремесленных предприятий это становится серьёзной нагрузкой, если сотрудники внезапно выбывают для прохождения службы", - сказал в интервью Bild глава Центрального союза ремесленников Германии Йорг Диттрих, предостерегая власти от таких шагов. По его словам, потерю ключевых специалистов "почти невозможно компенсировать". Уточняется, что проблема заключается в том, что экономика Германии во многом зависит от сферы ремесел: пекари, электрики, механики - те, кто ежедневно обеспечивает функционирование страны. Хотя работодатели и не обязаны выплачивать зарплату во время службы сотрудников в резерве, Союз ремесленников подчеркнул, что их отсутствие - это "серьёзная нагрузка", так как нарушаются графики строительства, возникают задержки и увеличиваются расходы. Союз также напомнил, что в случае кризиса именно ремесленники играют ключевую роль: пекари обеспечивают население хлебом, электрики восстанавливают повреждённые линии электропередачи. Поэтому, как подчеркнул союз, правительство должно "осознавать возможные последствия для экономики, общества и рынка труда, которые может повлечь за собой призыв в армию работников ремесленной отрасли".

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032913304.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, фридрих мерц, bild