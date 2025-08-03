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Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса - РИА Новости, 03.08.2025
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16:24 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/frg-2033109023.html
Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса
Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса - РИА Новости, 03.08.2025
Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса
Малый бизнес в Германии рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов, заявил глава Центрального союза ремесленников ФРГ Йорг Диттрих в интервью... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:24:00+03:00
2025-08-03T16:24:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Малый бизнес в Германии рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов, заявил глава Центрального союза ремесленников ФРГ Йорг Диттрих в интервью немецкой газете Bild. Как напомнило издание, власти Германии хотят срочно укреплять численность военного резерва - в ближайшие годы число резервистов должно вырасти с нынешних 34 тысяч до 200 тысяч человек. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже призвал компании освобождать своих сотрудников для прохождения службы в резерве. "Особенно для небольших ремесленных предприятий это становится серьёзной нагрузкой, если сотрудники внезапно выбывают для прохождения службы", - сказал в интервью Bild глава Центрального союза ремесленников Германии Йорг Диттрих, предостерегая власти от таких шагов. По его словам, потерю ключевых специалистов "почти невозможно компенсировать". Уточняется, что проблема заключается в том, что экономика Германии во многом зависит от сферы ремесел: пекари, электрики, механики - те, кто ежедневно обеспечивает функционирование страны. Хотя работодатели и не обязаны выплачивать зарплату во время службы сотрудников в резерве, Союз ремесленников подчеркнул, что их отсутствие - это "серьёзная нагрузка", так как нарушаются графики строительства, возникают задержки и увеличиваются расходы. Союз также напомнил, что в случае кризиса именно ремесленники играют ключевую роль: пекари обеспечивают население хлебом, электрики восстанавливают повреждённые линии электропередачи. Поэтому, как подчеркнул союз, правительство должно "осознавать возможные последствия для экономики, общества и рынка труда, которые может повлечь за собой призыв в армию работников ремесленной отрасли".
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в мире, германия, фридрих мерц, bild
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Bild
Глава немецкого союза ремесленников рассказал о рисках для малого бизнеса

Bild: малый бизнес в ФРГ рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 авг - РИА Новости. Малый бизнес в Германии рискует пострадать из-за планов по призыву резервистов, заявил глава Центрального союза ремесленников ФРГ Йорг Диттрих в интервью немецкой газете Bild.
Как напомнило издание, власти Германии хотят срочно укреплять численность военного резерва - в ближайшие годы число резервистов должно вырасти с нынешних 34 тысяч до 200 тысяч человек. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже призвал компании освобождать своих сотрудников для прохождения службы в резерве.
"Особенно для небольших ремесленных предприятий это становится серьёзной нагрузкой, если сотрудники внезапно выбывают для прохождения службы", - сказал в интервью Bild глава Центрального союза ремесленников Германии Йорг Диттрих, предостерегая власти от таких шагов. По его словам, потерю ключевых специалистов "почти невозможно компенсировать".
Уточняется, что проблема заключается в том, что экономика Германии во многом зависит от сферы ремесел: пекари, электрики, механики - те, кто ежедневно обеспечивает функционирование страны. Хотя работодатели и не обязаны выплачивать зарплату во время службы сотрудников в резерве, Союз ремесленников подчеркнул, что их отсутствие - это "серьёзная нагрузка", так как нарушаются графики строительства, возникают задержки и увеличиваются расходы.
Союз также напомнил, что в случае кризиса именно ремесленники играют ключевую роль: пекари обеспечивают население хлебом, электрики восстанавливают повреждённые линии электропередачи. Поэтому, как подчеркнул союз, правительство должно "осознавать возможные последствия для экономики, общества и рынка труда, которые может повлечь за собой призыв в армию работников ремесленной отрасли".
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