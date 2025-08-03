Форум "Территория смыслов" в "Сенеже" собрал четыре тысячи участников
В "Сенеже" прошла церемония закрытия молодежного форума "Территория смыслов"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Общение молодежи с руководителями ведомств и экспертами на форуме "Территория смыслов" не позволит им сомневаться в России и разрушить страну изнутри, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В воскресенье на площадке мастерской управления "Сенеж" состоялась церемония закрытия всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
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"Нас могут заставить сомневаться в себе, нас могут только разрушить изнутри, если с нашими детьми кто-то будет разговаривать и объяснять им не нашу логику, не наши ценности, не наше понимание жизни, а чье-то другое. И вот для этого мы с вами вместе, для этого все руководители страны приезжают, эксперты объясняют, разговаривают, потому что это важно", - сказал Гуров.
Форум "Территория смыслов" в 11-й раз прошел в "Сенеже" и собрал 4 тысячи участников. Форум был разделен на пять смен: "Семья", "Добро", "Созидание", "Единство", "Служение". Ключевой темой форума, приуроченной к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, стало сохранение суверенитета России. Спикерами форума были отраслевые эксперты, известные политики и главы ведомств, в том числе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и многие другие.