Рейтинг@Mail.ru
Форум "Территория смыслов" в "Сенеже" собрал четыре тысячи участников - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/forum-2033147324.html
Форум "Территория смыслов" в "Сенеже" собрал четыре тысячи участников
Форум "Территория смыслов" в "Сенеже" собрал четыре тысячи участников - РИА Новости, 03.08.2025
Форум "Территория смыслов" в "Сенеже" собрал четыре тысячи участников
Общение молодежи с руководителями ведомств и экспертами на форуме "Территория смыслов" не позволит им сомневаться в России и разрушить страну изнутри, заявил... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:53:00+03:00
2025-08-03T22:53:00+03:00
россия
григорий гуров
сергей лавров
элла памфилова
единство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031901325_0:188:3209:1993_1920x0_80_0_0_cf4944cf32e233a7d10f5f4e9f9426f6.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Общение молодежи с руководителями ведомств и экспертами на форуме "Территория смыслов" не позволит им сомневаться в России и разрушить страну изнутри, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров. В воскресенье на площадке мастерской управления "Сенеж" состоялась церемония закрытия всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов". "Нас могут заставить сомневаться в себе, нас могут только разрушить изнутри, если с нашими детьми кто-то будет разговаривать и объяснять им не нашу логику, не наши ценности, не наше понимание жизни, а чье-то другое. И вот для этого мы с вами вместе, для этого все руководители страны приезжают, эксперты объясняют, разговаривают, потому что это важно", - сказал Гуров. Форум "Территория смыслов" в 11-й раз прошел в "Сенеже" и собрал 4 тысячи участников. Форум был разделен на пять смен: "Семья", "Добро", "Созидание", "Единство", "Служение". Ключевой темой форума, приуроченной к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, стало сохранение суверенитета России. Спикерами форума были отраслевые эксперты, известные политики и главы ведомств, в том числе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и многие другие.
https://ria.ru/20250728/donetsk-2032044606.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1c/2031901325_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_ffb9fb05f2ff1a3db98fa8c8acb9dc33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, григорий гуров, сергей лавров, элла памфилова, единство
Россия, Григорий Гуров, Сергей Лавров, Элла Памфилова, Единство
Форум "Территория смыслов" в "Сенеже" собрал четыре тысячи участников

В "Сенеже" прошла церемония закрытия молодежного форума "Территория смыслов"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме Территория смыслов - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЛНЕЧНОГОРСК, 3 авг - РИА Новости. Общение молодежи с руководителями ведомств и экспертами на форуме "Территория смыслов" не позволит им сомневаться в России и разрушить страну изнутри, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
В воскресенье на площадке мастерской управления "Сенеж" состоялась церемония закрытия всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".
«
"Нас могут заставить сомневаться в себе, нас могут только разрушить изнутри, если с нашими детьми кто-то будет разговаривать и объяснять им не нашу логику, не наши ценности, не наше понимание жизни, а чье-то другое. И вот для этого мы с вами вместе, для этого все руководители страны приезжают, эксперты объясняют, разговаривают, потому что это важно", - сказал Гуров.
Форум "Территория смыслов" в 11-й раз прошел в "Сенеже" и собрал 4 тысячи участников. Форум был разделен на пять смен: "Семья", "Добро", "Созидание", "Единство", "Служение". Ключевой темой форума, приуроченной к Году защитника Отечества и 80-летию Победы, стало сохранение суверенитета России. Спикерами форума были отраслевые эксперты, известные политики и главы ведомств, в том числе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и многие другие.
Донецк - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
МГЕР предложила увековечить память военных корреспондентов в новых регионах
28 июля, 23:50
 
РоссияГригорий ГуровСергей ЛавровЭлла ПамфиловаЕдинство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала