https://ria.ru/20250803/estoniya-2033054345.html

"Уже установлены": в Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией

"Уже установлены": в Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией - РИА Новости, 03.08.2025

"Уже установлены": в Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией

На пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T07:10:00+03:00

2025-08-03T07:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. На пограничном пункте в Нарве ведутся строительные работы, включая установку массивных ворот и барьеров для перекрытия движения при необходимости, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на руководителя Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу."Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств", — сказал он.Как утверждается, таким образом Департамент полиции и погранохраны Эстонии намерен развивать инфраструктуру безопасности погранпункта."Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. <…> Также установка ворот поможет лучше контролировать ситуацию на мосту, например, в случае возникновения потока мигрантов", — сообщил руководитель погранпункта.Новая инфраструктура должна быть готова к концу сентября, уточняется в материале.Вчера в СМИ появилась информация о том, что эстонские туристы пожаловались на препятствия со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород.В июне министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявлял о возможности закрытия пограничного пункта в Нарве в случае формирования слишком длинных очередей и якобы возможного ухудшения условий безопасности.В марте парламент Эстонии (Рийгикогу) не поддержал законопроект о закрытии границы с Россией. В мае Telegram-канал SHOT сообщал, что жители эстонского города Нарва сбиваются в массовые очереди на пограничном переходе в Россию.

https://ria.ru/20250220/estonija-2000661501.html

https://ria.ru/20250418/ochered-2011933252.html

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