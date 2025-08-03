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Юрия Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Юрия Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве - РИА Новости, 03.08.2025

Юрия Еремина похоронят на Миусском кладбище в Москве

Народный артист России Юрий Еремин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, заявили РИА Новости в пресс-службе Театра Моссовета. РИА Новости, 03.08.2025

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культура

россия

москва

юрий еремин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Народный артист России Юрий Еремин будет похоронен на Миусском кладбище в Москве, заявили РИА Новости в пресс-службе Театра Моссовета. В пятницу Театр Моссовета сообщил о кончине на 82-м году жизни народного артиста России, режиссера и педагога Юрия Ивановича Ерёмина. "После прощания, которое состоится 4 августа в театре, Юрий Иванович будет похоронен на Миусском кладбище", - сказал пресс-атташе театра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, юрий еремин