СМИ: пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз
Daily Mail: пособницу Эпштейна перевели в другую тюрьму из-за угроз заключенных
© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryДжеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Осужденная за пособничество финансисту Джеффри Эпштейну Гислейн Максвелл была переведена в другое исправительное учреждение из опасений за ее жизнь на фоне угроз убийством от других заключенных, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полученную информацию.
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"Гислейн Максвелл была переведена в другую тюрьму под покровом ночи после того, как насильники и убийцы завалили ее угрозами убийства за то, что она — "стукачка", - пишет издание.
Отмечается, что решение о переводе было сделано после того, как Максвелл подробно ответила на новые вопросы следователей. По словам источника издания, тюрьма в Техасе - исключительно женское заведение, в котором содержится иная категория заключенных, по сравнению с тюрьмой во Флориде.
Газета USA Today сообщила, что перевод Максвелл произошел "незаметно", без публичных заявлений минюста США и Бюро тюрем. По данным издания, адвокаты Максвелл сейчас добиваются пересмотра ее приговора в Верховном суде и ведут переговоры о помиловании или смягчении наказания президентом США Дональдом Трампом в обмен на ее сотрудничество по делу Эпштейна.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет право помиловать Гислейн Максвелл, но пока не думал об этом. На прошлой неделе адвокат женщины Дэвид Маркус заявил, что на повторном допросе с замгенпрокурора США Тоддом Бланшем она ответила на все вопросы, касавшиеся около 100 лиц. В 2022 году Максвелл была приговорена к 20 годам заключения.