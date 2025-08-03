https://ria.ru/20250803/ekaterinburg-2033082984.html

В Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе

В Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе - РИА Новости, 03.08.2025

В Екатеринбурге полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе

Спасатели полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:47:00+03:00

2025-08-03T12:47:00+03:00

2025-08-03T12:47:00+03:00

происшествия

екатеринбург

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Спасатели полностью ликвидировали пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар в Екатеринбурге полностью ликвидирован", – говорится в сообщении. В воскресенье в ведомстве информировали, что в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, дом 14 горит гаражный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 700 квадратных метров. Горение происходило на пятом этаже пятиэтажного здания, ранее уточняли в ведомстве. Пострадавших в результате пожара нет. Позднее спасатели ликвидировали открытое горение на пожаре, специалисты проводят проливку сгоревших конструкций. Предварительно, всего при возгорании повреждены 65 машин и два квадроцикла, поясняли РИА Новости в ГУ МЧС.

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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)