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В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе - РИА Новости, 03.08.2025
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе
Спасатели ликвидировали открытое горение при пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС регионального главка МЧС. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:56:00+03:00
2025-08-03T11:56:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение при пожаре в гаражном комплексе в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба МЧС регионального главка МЧС. В воскресенье в МЧС РФ информировали, что в Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, дом 14 горит гаражный комплекс. Возгорание было локализовано на площади 700 квадратных метров. Горение происходило на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса, от огня пострадали 30 автомобилей, ранее уточняли в ведомстве. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет. "Открытое горение на пожаре ликвидировано. Силы и средства МЧС России проводят прошивку и разборку сгоревших конструкций", – говорится в сообщении. "Предварительно, (повреждены) 65 машин и два квадроцикла", – также пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС.
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в гаражном комплексе
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение при пожаре в гаражном комплексе