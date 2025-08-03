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ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике

ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике - РИА Новости, 03.08.2025

ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике

Европейская комиссия одобрила проект межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:06:00+03:00

2025-08-03T15:06:00+03:00

2025-08-03T15:06:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская комиссия одобрила проект межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Европейская комиссия положительно оценила содержание соглашения между правительствами Словакии и США о сотрудничестве в области атомной энергетики. Такие межгосударственные соглашения со страной, которая не является членом Европейского союза, на тему сотрудничества в атомной энергетике должны по внутренним правилам ЕС пройти оценку на уровне Евросоюза", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Он сообщил, что проект соглашения со стороны США уже одобрен, в скором времени его одобрит и правительство Словакии. После подписания этого документа стороны должны будут заключить еще одно соглашение на строительство нового блока АЭС в поселке Ясловске-Богунице. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). В конце июля со ссылкой на дипломатические источники братиславское издание Pravda сообщало, что Фицо посетит в ближайшее время Белый дом для подписания с президентом США Дональдом Трампом соглашения о сотрудничестве в достройке американской компанией Westinghouse АЭС "Богунице" (на западе страны). Как поясняли в посольстве США в Братиславе, данное межправительственное соглашение в настоящее время проходит необходимые процедурные этапы, включая оценку Европейской комиссии, перевод на словацкий язык и проверку текста, что обычно занимает один-два месяца. В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250803/kitay-2033099284.html

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в мире, словакия, сша, россия, роберт фицо, дональд трамп, евросоюз, westinghouse electric