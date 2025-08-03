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Египет за три дня сбросил десятки тонн гумпомощи для жителей Газы - РИА Новости, 03.08.2025
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13:08 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/egipet-2033086115.html
Египет за три дня сбросил десятки тонн гумпомощи для жителей Газы
Египет за три дня сбросил десятки тонн гумпомощи для жителей Газы - РИА Новости, 03.08.2025
Египет за три дня сбросил десятки тонн гумпомощи для жителей Газы
Самолеты ВВС Египта за три дня сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, говорится в заявлении египетских вооруженных... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:08:00+03:00
2025-08-03T13:08:00+03:00
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КАИР, 3 авг – РИА Новости. Самолеты ВВС Египта за три дня сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, говорится в заявлении египетских вооруженных сил. "Девять военно-транспортных самолетов взлетели за последние дни из Арабской Республики Египет для сброса десятков тонн продовольственной помощи в труднодоступные районы сектора Газа", - сообщается в заявлении. Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://ria.ru/20250803/britaniya-2033045918.html
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в мире, израиль, египет, ливан, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Египет, Ливан, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Египет за три дня сбросил десятки тонн гумпомощи для жителей Газы

ВВС Египта за три дня сбросили десятки тонн продовольствия для жителей Газы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа
Сброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сброс гуманитарной помощи с самолетов в центральной части сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 3 авг – РИА Новости. Самолеты ВВС Египта за три дня сбросили с воздуха десятки тонн продовольственной помощи для жителей сектора Газа, говорится в заявлении египетских вооруженных сил.
"Девять военно-транспортных самолетов взлетели за последние дни из Арабской Республики Египет для сброса десятков тонн продовольственной помощи в труднодоступные районы сектора Газа", - сообщается в заявлении.
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Правительство Израиля 26 июля приняло решение о возобновлении сброса с воздуха гуманитарной помощи для жителей палестинского полуэксклава. Также было принято решение о создании гуманитарных коридоров для конвоев ООН, которые будут доставлять еду и лекарства жителям Газы.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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В миреИзраильЕгипетЛиванООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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