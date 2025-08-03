https://ria.ru/20250803/eda-2033048518.html

Нутрициолог перечислила лучшие суперфуды для детей

Нутрициолог перечислила лучшие суперфуды для детей - РИА Новости, 03.08.2025

Нутрициолог перечислила лучшие суперфуды для детей

Печень трески, тыквенные семечки, ферментированные продукты и спирулина - недооценённые продукты, которые способны существенно обогатить рацион ребёнка,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:08:00+03:00

2025-08-03T03:08:00+03:00

2025-08-03T06:35:00+03:00

общество

алла порхун

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Печень трески, тыквенные семечки, ферментированные продукты и спирулина - недооценённые продукты, которые способны существенно обогатить рацион ребёнка, рассказала РИА Новости нутрициолог, заместитель руководителя Ассоциации профессионалов социального питания и оздоровления населения Алла Порхун. "Печень трески — настоящий суперфуд для российских детей, 80% которых испытывают дефицит витамина D… Тыквенные семечки содержат рекордное количество цинка (7,5 миллиграмма на 100 граммов) и магния", — сказала она.По словам врача, ферментированные продукты — источник пробиотиков, поддерживающих микрофлору кишечника, где сосредоточено до 70% иммунных клеток. Спирулина — идеальный выбор для вегетарианских семей: до 70% белка, биодоступное железо и противовоспалительный фикоцианин, пояснила нутрициолог.Специалист отметила, что всего 10 граммов печени трески покрывают суточную норму витамина D, а входящие в состав продукта омега-3 жирные кислоты поддерживают работу мозга. "Исследования Journal of Child Neurology показывают, что дети, регулярно получающие омега-3, успешнее справляются с тестами на память и логику", — отметила собеседница агентства. По словам врача, цинк и магний, которые содержатся в тыквенных семечках, укрепляют иммунитет и нормализуют сон ребенка. Квашеные овощи и фрукты, домашний квас поддерживают микрофлору кишечника. Богатую белком и железом спирулину специалист порекомендовала вводить в рацион ребенка постепенно. "Вводить такие продукты следует постепенно: одна четвертая чайной ложки спирулины в смузи или одна-две чайные ложки ферментированных продуктов в день", - уточнила Порхун.Также нутрициолог посоветовала включить в рацион ребенка семена льна и чиа.

https://ria.ru/20250801/kardiolog-2032746249.html

https://ria.ru/20250729/vrach-2032052892.html

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общество, алла порхун