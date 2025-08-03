https://ria.ru/20250803/drony-2033074551.html

В Белгородской области за сутки сбили около 70 беспилотников

В Белгородской области за сутки сбили около 70 беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025

В Белгородской области за сутки сбили около 70 беспилотников

Около 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил глава региона... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:47:00+03:00

2025-08-03T11:47:00+03:00

2025-08-03T11:47:00+03:00

белгородская область

украина

белгород

вячеслав гладков

безопасность

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Около 70 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 55 населенных пунктов в 12 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 59 снарядов и зафиксированы атаки 139 беспилотников, из них 67 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, трех социальных и коммерческом объектах, двух предприятиях, 4 тракторах и 5 транспортных средствах. "Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет… Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 12 беспилотников… Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 7 беспилотников. Без последствий. В Шебекинском муниципальном округе… выпущен один боеприпас и совершены атаки 26 беспилотников, из которых 23 подавлены и сбиты. В селе Белянка ранены двое", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что по Белгородскому району совершены атаки 13 дронов, 11 из которых сбиты системой ПВО, в Борисовском районе два населенных пункта атакованы по одному беспилотнику. По данным главы области, в Волоконовском районе село Коновалово атаковано одним дроном, в Грайворонском округе выпущено 34 боеприпаса и совершены атаки 18 БПЛА. Ракитянский район атакован 3 беспилотниками, над Яковлевским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа, уточнил губернатор. "В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Двулучное, Карабаново, Углово и Шведуновка, хуторам Бабка и Нижние Мельницы нанесены удары 36 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты… В Краснояружском районе посёлки Быценков, Задорожный, Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 24 боеприпаса, и атакам 18 беспилотников", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033055116.html

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белгород

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Варвара Скокшина

белгородская область, украина, белгород, вячеслав гладков, безопасность