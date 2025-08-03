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"Жилищник" хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова - РИА Новости, 03.08.2025
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06:11 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/dolg-2033053130.html
"Жилищник" хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова
"Жилищник" хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова - РИА Новости, 03.08.2025
"Жилищник" хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова
Московский "Жилищник" потребовал через суд взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:11:00+03:00
2025-08-03T06:11:00+03:00
происшествия
москва
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
жилищник
министерство обороны рф (минобороны рф)
московский городской суд
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский "Жилищник" потребовал через суд взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги, однако исковое заявление было возвращено, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. ГБУ города Москвы "Жилищник района Арбат" обратился в столичный суд с иском о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчиками указаны Иванов, его бывшая супруга Светлана, а также двое ее детей от первого брака. Согласно материалам, в суд были предоставлены единый жилищный документ, который содержит информацию о жилом помещении и проживающих в нем лицах, документ, удостоверяющий право обладания или пользования жилплощадью, и выписка из финансового лицевого счета. Иск зарегистрировали в суде 19 июня. Бывшая супруга экс-замминистра указана в нем под фамилией Иванова. Ранее, как стало известно РИА Новости из юридических документов, Светлана Иванова вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей данные сведения, - 18 мая. Мотивировка возвращения искового заявления не сообщается, решение может быть связано с неточностями при его составлении, после устранения которых истец снова направит его в суд. Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает. Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием. Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
https://ria.ru/20250724/ivanov-2031028205.html
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происшествия, москва, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, жилищник, министерство обороны рф (минобороны рф), московский городской суд
Происшествия, Москва, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, Жилищник, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московский городской суд
"Жилищник" хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова

"Жилищник района Арбат" через суд хочет взыскать долг по ЖКХ с Тимура Иванова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский "Жилищник" потребовал через суд взыскать долг по коммунальным платежам с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшей супруги, однако исковое заявление было возвращено, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ГБУ города Москвы "Жилищник района Арбат" обратился в столичный суд с иском о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Ответчиками указаны Иванов, его бывшая супруга Светлана, а также двое ее детей от первого брака.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В деле Тимура Иванова вскрылись новые подробности
24 июля, 05:05
Согласно материалам, в суд были предоставлены единый жилищный документ, который содержит информацию о жилом помещении и проживающих в нем лицах, документ, удостоверяющий право обладания или пользования жилплощадью, и выписка из финансового лицевого счета.
Иск зарегистрировали в суде 19 июня.
Бывшая супруга экс-замминистра указана в нем под фамилией Иванова.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Суд в августе решит вопрос банкротства Тимура Иванова
10 июля, 07:38
Ранее, как стало известно РИА Новости из юридических документов, Светлана Иванова вернула девичью фамилию Захарова и поменяла данные в ИП. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей данные сведения, - 18 мая.
Мотивировка возвращения искового заявления не сообщается, решение может быть связано с неточностями при его составлении, после устранения которых истец снова направит его в суд.
Тимур Иванов, курировавший в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Адвокат Мурад Мусаев рассказывал РИА Новости, что следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка одного миллиарда рублей, вину он не признает.
Соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову, бизнесмену Бородину и иным лицам услуги имущественного характера "в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания". Бородин признал вину и заключил сделку со следствием.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима, назначил штраф в 100 миллионов рублей и лишил наград по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и бизнесмен Сергей Бородин в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Расследование дела Тимура Иванова о взятках продолжается, заявил адвокат
16 июля, 05:07
 
ПроисшествияМоскваТимур ИвановСергей БородинАлександр ФоминЖилищникМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Московский городской суд
 
 
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