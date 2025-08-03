Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/dezertiry-2033132596.html
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии - РИА Новости, 03.08.2025
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии
Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:02:00+03:00
2025-08-03T20:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
анна скороход
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему. "У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход. "Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
https://ria.ru/20250727/podpole-2031690839.html
https://ria.ru/20250711/dezertirstvo-2028480984.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии

Депутат Рады Скороход: число дезертиров в ВСУ приближается к 400 тысячам

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Подполье: боевиков ВСУ, чьи тела вернула Россия, объявят дезертирами
27 июля, 06:47
«
"У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход.
"Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Коллапс неизбежен": ситуация в ВСУ вызвала панику у депутата Рады
11 июля, 06:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала