https://ria.ru/20250803/dezertiry-2033132596.html
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии - РИА Новости, 03.08.2025
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии
Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:02:00+03:00
2025-08-03T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему. "У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход. "Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.
https://ria.ru/20250727/podpole-2031690839.html
https://ria.ru/20250711/dezertirstvo-2028480984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде назвали число дезертиров в украинской армии
Депутат Рады Скороход: число дезертиров в ВСУ приближается к 400 тысячам
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Число дезертиров в украинской армии уже близится к 400 тысячам - многие военнослужащие деморализованы из-за отношения командования "как к животным", заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.
По ее словам, число сбежавших из армии военных продолжает расти, при этом командование даже не думает решать проблему.
«
"У нас почему-то политика не убрать проблему... а уничтожить жалобщика. Но люди имеют свойство заканчиваться, поэтому мы видим и провалы на фронте, мы видим и проблемы с мобилизацией, мы видим и проблемы с самовольным оставлением части (СОЧ). Мы должны также осознавать, что цифры по СОЧ на сегодняшний день, они подобрались к 400 тысячам", - сказала Скороход в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.
По ее словам, основная причина дезертирства – это моральная и физическая усталость. Вторая причина - деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ
к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, "чем быть убитым в затылок", утверждает Скороход
.
"Нельзя к людям, которые пошли добровольно, которые три года отвоевали, отпахали, не видели ни родных, ни близких, нельзя к ним относиться как к животным", - резюмировала она.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на служащего в ВСУ журналиста Владимира Бойко ранее сообщало, что более 107 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве зарегистрировано в ВСУ за первое полугодие этого года, а с февраля 2022 года - свыше 230 тысяч.