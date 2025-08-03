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В Туапсинском округе ввели режим ЧС

В Туапсинском округе ввели режим ЧС - РИА Новости, 03.08.2025

В Туапсинском округе ввели режим ЧС

В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:29:00+03:00

2025-08-03T15:29:00+03:00

2025-08-03T17:29:00+03:00

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

горячий ключ

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КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю."Режим ЧС ввели", — заявили в ведомстве.В воскресенье утром регион накрыли мощные ливни. Больше всех пострадал Туапсинский округ. Обильные осадки привели к подъему уровня реки Дефань. В поселках Молдавановка, Новомихайловский и Дефановка оказались подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома. Организованы два пункта временного размещения на 100 мест.К ликвидации последствий привлекли более 150 человек и 44 единицы техники. Спасатели проводят подворный обход и оказывают адресную помощь населению.Другие последствия непогоды

краснодарский край

горячий ключ

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наводнение на Кубани Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды. 2025-08-03T15:29 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горячий ключ