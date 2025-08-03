В Туапсинском округе ввели режим ЧС из-за непогоды
По данным Гидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в Краснодарском крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду. Также возможен резкий подъем уровня малых рек, над морем могут образовываться смерчи.
Другие последствия непогоды
- На федеральной автодороге М-4 "Дон" сошел сель, в течение нескольких часов трасса была перекрыта в двух направлениях.
- В Дефановке автобус с 25 пассажирами упал в реку, спасатели всех эвакуировали.
- Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал.
- В районе Джубги организовано реверсивное движение.
- В поселении Лермонтово обрушился мост, находившийся в аварийном состоянии. Там организовали альтернативный путь для тех, кто живет за рекой.
- Непогода также затронула Горячий Ключ. В селе Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси. Подтоплены 13 придомовых территорий.
- В этом же районе рухнул пролет автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет.
- Из урочища Поднависла эвакуировали группу туристов из 40 человек.
Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.
Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.