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В Туапсинском округе ввели режим ЧС - РИА Новости, 03.08.2025
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15:29 03.08.2025 (обновлено: 17:29 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/chs-2033103081.html
В Туапсинском округе ввели режим ЧС
В Туапсинском округе ввели режим ЧС - РИА Новости, 03.08.2025
В Туапсинском округе ввели режим ЧС
В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 03.08.2025
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происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
горячий ключ
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КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю."Режим ЧС ввели", — заявили в ведомстве.В воскресенье утром регион накрыли мощные ливни. Больше всех пострадал Туапсинский округ. Обильные осадки привели к подъему уровня реки Дефань. В поселках Молдавановка, Новомихайловский и Дефановка оказались подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома. Организованы два пункта временного размещения на 100 мест.К ликвидации последствий привлекли более 150 человек и 44 единицы техники. Спасатели проводят подворный обход и оказывают адресную помощь населению.Другие последствия непогоды
краснодарский край
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Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), горячий ключ
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Горячий Ключ
В Туапсинском округе ввели режим ЧС

В Туапсинском округе ввели режим ЧС из-за непогоды

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КРАСНОДАР, 3 авг — РИА Новости. В Туапсинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
"Режим ЧС ввели", — заявили в ведомстве.
© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramСпасатели в Туапсинском муниципальном округе
Спасатели в Туапсинском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Спасатели в Туапсинском муниципальном округе
В воскресенье утром регион накрыли мощные ливни. Больше всех пострадал Туапсинский округ. Обильные осадки привели к подъему уровня реки Дефань. В поселках Молдавановка, Новомихайловский и Дефановка оказались подтоплены 70 придомовых территорий и 34 дома. Организованы два пункта временного размещения на 100 мест.
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкПодтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
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Подтопления на улицах в результате подъема уровня воды в реке Дефань в Туапсинском районе Краснодарского края
К ликвидации последствий привлекли более 150 человек и 44 единицы техники. Спасатели проводят подворный обход и оказывают адресную помощь населению.

По данным Гидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в Краснодарском крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду. Также возможен резкий подъем уровня малых рек, над морем могут образовываться смерчи.

Другие последствия непогоды

  • На федеральной автодороге М-4 "Дон" сошел сель, в течение нескольких часов трасса была перекрыта в двух направлениях.
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко | Перейти в медиабанкСход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края
Сход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергея Бойко
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Сход грязевого потока на участок трассы в результате сильных осадков в Туапсинском районе Краснодарского края
  • В Дефановке автобус с 25 пассажирами упал в реку, спасатели всех эвакуировали.
  • Из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал.
  • В районе Джубги организовано реверсивное движение.
  • В поселении Лермонтово обрушился мост, находившийся в аварийном состоянии. Там организовали альтернативный путь для тех, кто живет за рекой.
  • Непогода также затронула Горячий Ключ. В селе Фанагорийском произошел резкий подъем воды в реке Чепси. Подтоплены 13 придомовых территорий.
  • В этом же районе рухнул пролет автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет.
  • Из урочища Поднависла эвакуировали группу туристов из 40 человек.
© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского | Перейти в медиабанк

Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края

Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
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1 из 3
© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского | Перейти в медиабанк

Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края

Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского | Перейти в медиабанк

Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края

Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
Перейти в медиабанк
3 из 3

Подтопления в результате подъема уровня воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
Перейти в медиабанк
1 из 3

Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
Перейти в медиабанк
2 из 3

Подтопления в результате подъема воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края.

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
Перейти в медиабанк
3 из 3
 
ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Горячий Ключ
 
 
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