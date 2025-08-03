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Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули - РИА Новости, 03.08.2025
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули
Троллейбус, зависший над разрастающимся провалом на дороге в Казани, удалось передвинуть с помощью нескольких кранов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:48:00+03:00
2025-08-03T21:48:00+03:00
2025-08-03T21:48:00+03:00
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казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Троллейбус, зависший над разрастающимся провалом на дороге в Казани, удалось передвинуть с помощью нескольких кранов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана. Ранее сообщалось, что в воскресенье днем после сильного ливня на перекрестке улиц Сахарова и Закиева образовался огромный провал шириной в две полосы, над которым завис троллейбус. Пассажирам удалось благополучно выбраться из него. "На Сахарова с помощью трех кранов троллейбус с места провала асфальта убран", - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.
https://ria.ru/20250802/chp-2033023139.html
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происшествия, казань
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули
Зависший над провалом в Татарстане троллейбус передвинули с помощью кранов