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Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули - РИА Новости, 03.08.2025
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21:48 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/chp-2033143229.html
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули - РИА Новости, 03.08.2025
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули
Троллейбус, зависший над разрастающимся провалом на дороге в Казани, удалось передвинуть с помощью нескольких кранов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:48:00+03:00
2025-08-03T21:48:00+03:00
происшествия
казань
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Троллейбус, зависший над разрастающимся провалом на дороге в Казани, удалось передвинуть с помощью нескольких кранов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана. Ранее сообщалось, что в воскресенье днем после сильного ливня на перекрестке улиц Сахарова и Закиева образовался огромный провал шириной в две полосы, над которым завис троллейбус. Пассажирам удалось благополучно выбраться из него. "На Сахарова с помощью трех кранов троллейбус с места провала асфальта убран", - говорится в сообщении. Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
Троллейбус, зависший над ямой в Казани, передвинули

Зависший над провалом в Татарстане троллейбус передвинули с помощью кранов

© Фото : ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ/TelegramПровал на дороге в Казани
Провал на дороге в Казани - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ/Telegram
Провал на дороге в Казани. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Троллейбус, зависший над разрастающимся провалом на дороге в Казани, удалось передвинуть с помощью нескольких кранов, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана.
Ранее сообщалось, что в воскресенье днем после сильного ливня на перекрестке улиц Сахарова и Закиева образовался огромный провал шириной в две полосы, над которым завис троллейбус. Пассажирам удалось благополучно выбраться из него.
"На Сахарова с помощью трех кранов троллейбус с места провала асфальта убран", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия ведутся аварийно-восстановительные работы.
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