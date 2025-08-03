https://ria.ru/20250803/chp-2033120744.html
В Казани троллейбус завис над ямой
В Казани троллейбус завис над ямой - РИА Новости, 03.08.2025
В Казани троллейбус завис над ямой
Огромный провал шириной в две полосы образовался на дороге в Казани, над ямой завис троллейбус, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T18:01:00+03:00
2025-08-03T18:01:00+03:00
2025-08-03T18:14:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Огромный провал шириной в две полосы образовался на дороге в Казани, над ямой завис троллейбус, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Татарстана. Днем в Казани прошел сильный ливень. "Перекресток Сахарова-Закиева - провал асфальта на двух полосах движения", - говорится в сообщении. Публикация сопровождается фото и видео зависшего над глубокой ямой троллейбуса. О том, имеются ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщается. По данным местных СМИ, все пассажиры благополучно выбрались из троллейбуса. "Экипаж Госавтоинспекции на месте занимается регулировочными действиями. Движение организовано по встречной полосе, по одной полосе в каждом направлении", - отмечается в сообщении. Кроме того, информирует ГИБДД региона, после ливня затоплен Вознесенский тракт - на фото видно, что вода на проезжей части доходит до окон стоящих посреди дороги машин.
https://ria.ru/20250802/chp-2033023139.html
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Троллейбус, зависший над провалом в Казани
Троллейбус завис над огромным провалом в Казани, все пассажиры смогли благополучно его покинуть, сообщает ГАИ Татарстана.
Провал появился на перекрестке Сахарова-Закиева после сильного ливня.
2025-08-03T18:01
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происшествия, казань, гибдд мвд рф
Происшествия, Казань, ГИБДД МВД РФ
В Казани троллейбус завис над ямой
В Казани троллейбус завис над ямой шириной в две полосы