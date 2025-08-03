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На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста

На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста - РИА Новости, 03.08.2025

На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста

Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:53:00+03:00

2025-08-03T16:53:00+03:00

2025-08-03T19:05:00+03:00

происшествия

горячий ключ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Кубани.В воскресенье глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский заявил, что спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в Фанагорийском. Позднее в пресс-службе МЧС России объявили, что спасатели эвакуировали оттуда 17 туристов."В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Ведомство уточнило, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, когда уровень воды в реке снизится."Из урочища "Поднависла" эвакуировали в безопасное место группу туристов: 40 человек", - добавили в оперативном штабе.По данным оперштаба, в Горячем Ключе уровень воды в реках идет на спад.

https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html

горячий ключ

россия

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происшествия, горячий ключ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край