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На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста - РИА Новости, 03.08.2025
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16:53 03.08.2025 (обновлено: 19:05 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/chp-2033113853.html
На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста
На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста - РИА Новости, 03.08.2025
На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста
Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:53:00+03:00
2025-08-03T19:05:00+03:00
происшествия
горячий ключ
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Кубани.В воскресенье глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский заявил, что спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в Фанагорийском. Позднее в пресс-службе МЧС России объявили, что спасатели эвакуировали оттуда 17 туристов."В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.Ведомство уточнило, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, когда уровень воды в реке снизится."Из урочища "Поднависла" эвакуировали в безопасное место группу туристов: 40 человек", - добавили в оперативном штабе.По данным оперштаба, в Горячем Ключе уровень воды в реках идет на спад.
https://ria.ru/20250730/mchs-2032406467.html
горячий ключ
россия
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происшествия, горячий ключ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, Горячий Ключ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
На Кубани после непогоды рухнул пролет автомобильного моста

На Кубани в районе Горячего Ключа рухнул пролет автомобильного моста

© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского | Перейти в медиабанкПодтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края
Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
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Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края
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СОЧИ, 3 авг - РИА Новости. Пролет автомобильного моста рухнул в селе Фанагорийское в районе Горячего Ключа в Краснодарском крае после непогоды, погибших и пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Кубани.
В воскресенье глава города Горячий Ключ Сергей Белопольский заявил, что спасатели направлены к туристам, оказавшимся в затопленном из-за смерча урочище в Фанагорийском. Позднее в пресс-службе МЧС России объявили, что спасатели эвакуировали оттуда 17 туристов.
© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского | Перейти в медиабанкПодтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края
Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Телеграм-канал главы города Горячий Ключ Сергея Белопольского
Перейти в медиабанк
Подтопления в результате подъёма воды в реке Чепси в селе Фанагорийском Краснодарского края
"В районе села Фанагорийское произошло обрушение пролета автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Ведомство уточнило, что водителей и пассажиров 15 автомобилей, которые не могут переправиться через реку, перевезут в брод на автомобилях высокой проходимости, когда уровень воды в реке снизится.
"Из урочища "Поднависла" эвакуировали в безопасное место группу туристов: 40 человек", - добавили в оперативном штабе.
По данным оперштаба, в Горячем Ключе уровень воды в реках идет на спад.
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ПроисшествияГорячий КлючРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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